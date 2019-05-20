Завершился первый круг чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги. Победителем первого этапа национального чемпионата стал душанбинский «Истиклол», который, набрав 19 очков, безоговорочно лидирует в турнирной таблице.
В центральном матче седьмого тура чемпионата Таджикистана «Истиклол» в гостях добился крупной победы над «Худжандом» со счетом 3:0. Три очка душанбинцам принесли точные удары Эхсони Панджшанбе и Ахтама Назарова. Еще один гол худжандцы забили сами себе – автогол сделал узбекский легионер Асилджон Бегимкулов.
В другом поединке седьмого тура высшей лиги «Хатлон» благодаря голам Хусейна Нурматова и Нуриддина Хамрокулова на своем поле переиграл «Панджшер» с результатом 2:1.
Таким образом, завершился первый круг чемпионата Таджикистана-2019. «Истиклол» единолично лидирует в турнирной таблице. В активе душанбинцев 19 очков. На восемь очков от лидера отстают «Куктош», «Регар-ТадАЗ» и «Худжанд», которые соответственно расположились со второй по четвертой строчках в таблице.
Второй круг чемпионата страны стартует уже на следующей неделе. «Истиклол» и «Худжанд» вновь сойдутся между собой в рамках восьмого тура. Эта встреча состоится в воскресенье, 26 мая, на Центральном республиканском стадионе Душанбе.
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