Приемные премьер-министра, создаваемые для рассмотрения обращений предпринимателей, откроются 1 июня текущего года. Об этом было объявлено в ходе форума «Новый формат общения предпринимателей с правительством в Узбекистане», прошедшем на днях в международном пресс-клубе в Ташкенте, сообщает CA-News.

С 15 июня начнет функционировать электронная база данных, связанных с предпринимательством.

Как отметил в ходе мероприятия министр юстиции Русланбек Давлетов, сроки рассмотрения обращений в этих приемных будут отличаться от остальных видов обращений. Так, вопросы, требующие переадресации будут рассмотрены в течение 2 дней, а вопросы, требующие рассмотрения по существу - в течение 7 дней.

Как сообщалось ранее, приемные премьер-министра будут работать ежедневно на уровне городов и районов страны. В них будут также принимать жалобы предпринимателей на действия должностных лиц и контролирующих органов. О результатах их работы правительство будет отчитываться перед президентом Узбекистана. Предусматривается создание в течение месяца портала business.gov.oz, на базе которого будет создана единая интерактивная система обращений предпринимателей.

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