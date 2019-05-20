«В бунте в колонии в Вахдате были обезврежены 24 заключённых, 35 заключённых задержаны», сообщает пресс-служба Главного управления по исполнению уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана.

По данным пресс-службы, организаторами беспорядков стали члены террористической организации «Исламское государство».

«Непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод – сын бывшего полковника – предателя Гулмурода Халима, убитого в Сирии, Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов», - сообщает пресс-служба.

Пресс-служба также сообщает имена погибших сотрудников исправительного учреждения.

«От полученных ножевых ранений, нанесенных заключенными, погибли майоры Бурхониддин Муродов и Абдуджаббор Халимов, а также старший лейтенант Махмуд Асоев", - передает пресс-служба ГУИУН.

Сообщается, что после того, как они убили сотрудников колонии, они освободили 8 заключенных - членов террористической организации «Исламское государство, находящихся в штрафном изоляторе.

А потом с целью устрашения зверски убили пятерых известных заключенных колонии, в том числе Саида Киёмиддина Гози, Саттора Каримова (Махсуми Саттор) и Саидмахдихона Сатторова (Шайх Темур), затем избили и ранили десятки других заключённых.

По сообщению пресс-службы, затем бунтовщики подожгли медчасть учреждения и взяли в заложники еще нескольких заключенных и сотрудников учреждения с целью побега.

«В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены», - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что обычный режим в учреждении восстановлен и ситуация находится под контролем. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, ведётся расследование.

По данным очевидцев, сегодня с утра вокруг колонии были расставлены снайперы. По словам местных жителей, еще вчера вечером (до бунта) некоторым сотрудникам сказали не выходить на работу. Сегодня с утра также многие сотрудники не вышли на работу.

Кем были убитые Гози и Шайх Темур?

Сайид Киемиддини Гози, более известный как «Эшони Киемиддин», являлся одним из активных членов Партии исламского возрождения. В 2018 году Верховный суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Саидмахдихон Сатторов, который известен как Шайх Темур, в 2015 году был осужден на 16 лет колонии строгого режима. Следствие установило, что он называл себя пророком, а осудили его по обвинению в «надругательстве над телами умерших и их захоронений», «вымогательстве», «многоженстве» и др.

Саттор Каримов, известный как Махсуми Абдусаттор, являлся членом президиума Партии исламского возрождения. По обвинению в совершении преступления террористического характера в 2016 году он был осужден на 28 лет.

...и зачинщики бунта

Названный зачинщиком бунта Бехруз Халимов, 18-летний сын Гулмурода Халимова, был приговорен к 10 годам колонии строгого режима в июне 2017 года. Душанбинский горсуд осудил Бехруза Халимова по двум статьям УК Таджикистана - приготовление к преступлению и покушение на преступление (ст. 32) и наёмничество (ст. 401).

25-летний Фахриддин Гулов был приговорён к 26 годам лишения свободы, как главарь преступной группировки в августе 2018 года. Члены его группировки хотели совершить серию терактов на территории столицы.

О двух других руководителях Махмадулло Шарипове и Рухулло Хасанове информации в открытых источниках нет.

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