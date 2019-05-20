Помощник пресс-секретаря министерства иностранных дел Японии Натсуко Саката провела встречу с представителями СМИ Таджикистана по итогам первого дня Седьмого Совещания министров иностранных дел Диалога «Центральная Азиа+Япония», которое прошло в Душанбе 18-19 мая.

«Для реализации проектов в самых различных направлениях Япония инвестировала в национальную экономику пяти центральноазиатских стран около $25 млрд», - сообщила журналистам Натсуко Саката.

По её словам, с 2014 года по настоящее время были профинансированы проекты в сферах транспорта, медицины, сельского хозяйства, а также оказана техническая помощь в этих и других отраслях.

По словам Натсуко Сакаты, в рамках трёх сессий СМИД, министры иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Казахстана Бейбут Атамкулов, Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, Узбекистана Абдулазиз Камилов, замминистра Туркменистана Вепа Хаджиев и Японии Таро Коно обсудили вопросы практического сотрудничества стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония» в сферах туризма, торговли, инвестиций и развития, региональной безопасности.

«Особое внимание было уделено важности достижения мира и стабильности в Афганистане. Стороны сошлись в том, что необходимо продолжить сотрудничество стран ЦА и Японии в области противодействия наркотрафику, терроризму и экстремизму, представляющих угрозу не только для ЦА, но и всего мира в целом», - продолжила Саката.

В этой связи была отмечена важность выполнения Глобальной контртеррористической стратегии ООН путём осуществления совместного плана действий о реализации стратегии в ЦА, принятой в Ашхабаде 30 ноября 2011 года.

Говоря о туризме, Саката отметила, что лидером в Центральной Азии является Узбекистан и Япония намерена перенять опыт этой страны по привлечению туристов.

«Япония ежегодно ставит перед собой цели по привлечению туристов. В прошлом году была поставлена цель привлечь 18 млн туристов, а было больше, и они потратили в стране более $400 млн. В этом году мы намерены принять 80 млн туристов», - отметила она.

По ее словам, отрадно, что три года объявлены в Таджикистане Годами развития туризма, народных ремёсел и сел.

«Это хороший шаг не только для привлечения туристов, но и еще большего улучшения инфраструктуры отрасли. А для этого у Таджикистана есть все возможности, начиная от красивой природы и замечательного гостеприимного народа и древней историей, - сказала Саката. - Со своей стороны Япония окажет поддержку в виде финансирования проектов, обучения кадров в Японии и привлечения специалистов в сфере туризма Японии в Таджикистан».

На встрече говорилось, что самым крупным проектом правительства Японии в Таджикистане является проект по строительству и реконструкции автотрассы на юге страны, бюджет которого составлял около $30 млн. По сравнению с проектами Китая – это не очень значительная инвестиция. Сейчас Центральной Азией заинтересованы такие политические игроки как Россия, США и Китай, самые крупные инвестиции из которых делает Китай. На вопрос, может ли Японии конкурировать с Китаем, Саката ответила:

«Мы понимаем роль Китая для Таджикистана. Китай, действительно, гигант в этом вопросе, а мы скромные. Мы всего лишь издалека протягиваем руку помощи».

В 2004 году Япония инициировала новый формат сотрудничества со странами Центральной Азии – Диалог «Центральная Азия + Япония» с целью наращивания усилий по расширению и укреплению более тесных связей стран региона с Японией, а также развитию регионального сотрудничества.

За эти годы Диалог зарекомендовал себя в качестве надежной и реальной платформы в налаживании практического взаимодействия и сотрудничества между Японией и Центральной Азией.

В завершение СМИД Диалога Центральная Азиа+Япония, главы делегаций стран-участниц подписали Совместное заявление.

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