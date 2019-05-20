Итоги международного песенного конкурса Евровидение призвали отменить из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.

Пользователи соцсетей обнаружили, что песня победителя конкурса Arcade уже была опубликована на YouTube в 2017 году. Однако, согласно правилам Евровидения, песни участников должны быть коммерчески выпущены не раньше 1 сентября года, предшествующего конкурсу. В связи с зтим ряд пользователей интернета призвал пересмотреть результаты Евровидения-2019.

Тем не менее, накануне финала песенного конкурса продюсер Лоуренса рассказал газете Algemeen Dagblad, что работа над композицией велась в течение двух лет. К ней написали несколько версий и аранжировок.

Также, по словам члена российского жюри Евровидения Лоры Квинт, при определенных условиях представитель Нидерландов имел право выступать на конкурсе с этой песней. В интервью РБК она заявила, что даже при том, что Лоуренс выступал с этой композицией в 2017 году, по законодательству об авторских правах она будет считаться уже другой песней, если потом ее каким-либо образом доработали.

Европейский вещательный союз (ЕВС) также заявил, что не будет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе "Евровидение-2019".

Финал Евровидения-2019 состоялся в Тель-Авиве в субботу. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл первое место - в финале он получил 492 балла. Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream ("Крик") занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри, он набрал 369 баллов.

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