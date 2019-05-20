Мумин Каноат умер буквально накануне своего дня рождения, 20 мая 2018 года ему должно было исполниться 86 лет.

20 мая 1932 года родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Мумин Каноат. А четыре года назад мы напросились в гости к устоду Мумину Каноату…

Тогда 83-летний поэт встретил нас сам, сразу посадил за стол и познакомил с супругой и правнуком. Мы разговорились о семье самого поэта, семье его супруги и их детях.

Из рассказа Каноата мы узнали, что он родился и вырос в Дарвазе, а его предки родом из местечка Дахбед Самарканда. 200 лет назад, чтобы спастись от произвола мангытов, они обосновались в горах.

- Мой отец Каноатшо был одним из известных интеллигентных людей своего времени, он имел светское образование, хорошо знал таджикский и узбекский языки. Когда в Среднюю Азию пришли русские, отец даже работал на предприятиях нового типа в Фергане, где и выучил русский язык.

Во время Первой мировой войны многие богачи вместо своих детей отправляли на войну бедняков. Мой дядя, узнав об этом, срочно забрал отца домой в Дарваз и женил на моей будущей матери, которой было на тот момент всего 16 лет. А моему отцу шел 41 год…

Муминшо Каноат - последний ребенок в семье. У него были сестра Ширинмо и брат Диловаршо. Каноат-младший закончил 7-летнюю школу в родном кишлаке Курговад и для продолжения учебы уехал в центр Гармской области. В 1951 году он успешно сдал экзамены и поступил в Таджикский госуниверситет на факультет истории и филологии.

С первого взгляда

Именно в первый день своего пребывания в столице он встретил свою будущую супругу Матлюбу и влюбился в нее с первого взгляда.

- Как сейчас помню: у нее были длинные сережки в ушах, одета она была с особым шиком, очень красивая девушка, словом, я был сражен, - вспоминает события полувековой давности устод. - К тому же она была отличницей: окончила школу с золотой медалью. Но во время учебы я молчал. Мне, сельскому парню, стыдно было признаться в моих чувствах к ней. На четвертом курсе, наконец, я решил действовать. Через свою одногруппницу, которая приходилась родственницей Матлюбе, я стал отправлять любимой письма со своими стихами. И лед растаял. Наше первое свидание произошло в библиотеке им. Фирдавси. Со временем она привыкла ко мне, и мы даже стали садиться в читальном зале за один стол…

Фото из личного архива Каноата

Затем устод рассказал о своем тесте. Оказывается, Матлюба была дочерью Фаттоха Рахматуллаева – бывшего начальника милиции г. Самарканд, основателя партии «Мусульмане-большевики», который одним из первых самаркандских интеллигентов приехал в 1931 году поднимать Душанбе.

Свадьба

- Я провожал Матлюбу каждый вечер, - продолжает свой рассказ Мумин Каноат. - Но однажды ей запретили встречаться со мной, пока я не пришлю сватов. Кстати, из-за моей роскошной шевелюры, а у меня были черные кучерявые волосы, ее родные прозвали меня «джангалсар» (голова - густой лес). Они так и сказали: «Пусть этот джангалсар больше не провожает тебя, пока не сосватает!»

Моими сватами были известный народный гафиз Акашариф Джураев, мой преподаватель университета Бухаризаде и председатель «Таджикпотребсоюза» Мухаббатов…

Фото из личного архива Каноата

К тому времени мы с Матлюбой окончили университет, причем, оба с красными дипломами.

24 июня 1956 года - в день получения дипломов, в Театре оперы и балета им. Айни состоялось торжественное собрание по этому поводу, а вечером мы устроили нашу комсомольскую свадьбу, на которой пели Неруе Аминов, Барно Исхакова, Акашариф Джураев, Абдулло Назриев и другие.

Кстати, в конце свадьбы со мной произошел такой казус: так как мероприятие проходило во дворе, поэтому стол для молодоженов был установлен на доске, которая закрывала маленький арык. Гости стали расходиться, а я не могу встать, чтобы их проводить, так как одна нога застряла между досками. Когда узнали про мою «проблему», гости рассмеялись и сказали, что это хороший знак. «Теперь ты в этой семье «застрял» навсегда», - отметил кто-то.

Первые полтора года мы жили у тестя. Здесь появилась на свет наша первая дочь Парвин. Мирзо Турсунзаде и Боки Рахимзаде посодействовали мне, молодому поэту, в получении своего отдельного жилья. Далер и Ширин родились уже в нашем доме.

Воспитание

Устод Каноат признается, что воспитанием детей, в основном, занимались его супруга и теща, которые стремились вырастить их в духе самаркандского аристократизма.

- Жена работала в журнале «Женщины Таджикистана» и уходила рано, поэтому если я был дома, то есть, не в отъездах, то по утрам сам отводил детей в садик, - вспоминает устод. - С 1962 года я регулярно был в командировках в Москве, и там обязательно перед отъездом домой в «Детском мире» покупал детям самые лучшие игрушки и одежду.

Семья Мумина Каноата Фото из личного архива поэта

Отмечу, что дети в то время одинаково хорошо знали два языка: русский и таджикский, так как Парвин и Ширин учились в русскоязычной школе, а Далер – в таджикской. Когда они подросли, встал вопрос выбора профессии. Я хотел, чтобы Парвин стала историком, но в итоге она поступила в мединститут. Тогда я решил, что Далер и Ширин станут востоковедами. Далер поступил на арабистику, а Ширин стала иранистом. Лингвистом стала и дочь Ширин - Парасту. Она выбрала для изучения китайский язык - очень сложный, но в наше время востребованный.

Далер хотел стать ученым и даже начал писать диссертацию на тему творчества поэта Джалолиддина Руми. Но началась война, и никому это стало не нужно. В настоящее время Далер с супругой Дилором - внучкой Мирзо Турсунзаде и тоже востоковедом по образованию, живут и работают в Канаде. Зато свои несбывшиеся надежды они вложили в своих детей. Сегодня их сын Мирзо, названный в честь своего прадеда - биохимик по образованию, окончил Оксфордский университет, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение раковых заболеваний с помощью клеток» и уже готовит докторскую. Внучка Суман - психолог, знает несколько языков и живет в Торонто.- С женой мы прожили вместе 58 лет! Я всегда старался быть хорошим семьянином, добрым отцом, - отмечает в конце нашей беседы Мумин Каноат. – И если я смог за эти годы сделать своих родных хоть немного счастливыми и радостными - это для меня большое счастье!

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