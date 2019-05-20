МВД Таджикистана опубликовало имена 29 заключённых, которые погибли в результате бунта в колонии №3/2 ГУИУН в Вахдате вечером 19 мая.
На сайте МВД РТ в списках числятся: 17 заключённых, осужденных за причастность к "Исламскому государству", 3 человека - к группировке «Ансоруллох», 3 человека, за причастность к запрещенной Партии исламского возрождения и 2 члена «Исламского движения Туркистана».
Есть в списке также два заключённых, отбывавших наказание за незаконный оборот наркотиков, один - за разбой, а также убитый зачинщиками бунта проповедник "Шайх Темур".
Ранее пресс-служба ГУИУН сообщила, что заключённые под руководством Бехруз Гулмурода – сына бывшего полковника бежавшего в ИГИЛ Гулмурода Халима зверски убили пятерых известных заключенных колонии, в том числе Саида Киёмиддина Гози, Саттора Каримова (Махсуми Саттор) и Саидмахдихона Сатторова (Шайх Темур), затем избили и ранили десятки других заключённых.
Пресс-служба ГУИУН также сообщила, что в результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 осужденных - зачинщиков бунта, а еще 35 заключенных были задержаны.
Пресс-служба также сообщила имена погибших сотрудников исправительного учреждения. От полученных ножевых ранений, нанесенных заключенными, погибли майоры Бурхониддин Муродов и Абдуджаббор Халимов, а также старший лейтенант Махмуд Асоев.
Сообщалось, что после того, как взбунтовавшиеся заключенные убили сотрудников колонии, они освободили 8 осужденных - членов террористической организации «Исламское государство, находящихся в штрафном изоляторе, а затем с целью устрашения зверски убили пятерых известных заключенных колонии, в том числе Саида Киёмиддина Гози, Саттора Каримова (Махсуми Саттор) и Саидмахдихона Сатторова (Шайх Темур), после чего избили и ранили десятки других заключённых.
В настоящее время обычный режим в учреждении восстановлен и ситуация находится под контролем. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, ведётся расследование.
Кем были убитые?
Названный зачинщиком бунта Бехруз Халимов, 20-летний сын Гулмурода Халимова, был приговорен к 10 годам колонии строгого режима в июне 2017 года. Душанбинский горсуд осудил Бехруза Халимова по двум статьям УК Таджикистана - приготовление к преступлению и покушение на преступление (ст. 32) и наёмничество (ст. 401).
25-летний Фахриддин Гулов был приговорён к 26 годам лишения свободы, как главарь преступной группировки в августе 2018 года. Члены его группировки хотели совершить серию терактов на территории столицы.
Среди ликвидированных заключённых есть имя Алимурода Маханова, который Верховный суд Таджикистана осудил 20 марта 2014 года к 21 году лишения свободы. Он был осуждён, как лидер ОПГ, члены которого хотели организовать серию взрывов в Душанбе в преддверии выборов президента, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. По данным спецслужб, Маханов являлся активным членом "Исламского движения Узбекистана" с 2011 года и был назначен эмиром ИДУ в регионе.
Родственники заключённых требуют разъяснений
Тем временем, на повороте в сторону исправительной колонии №3/2 ГУИУН в Вахдате с утра собрались более 60 человек, чтобы узнать про судьбу своих заключённых родственников. Но им не сообщили точную информацию об их состоянии. Собравшимся родственникам правоохранительные органы сообщили, что в ходе бунта погибли 8 человек и их тела отправлены по месту жительство.
Родственникам также сообщили, что среди погибших только те, которые были осуждены за терроризм и экстремизм.
Когда "АП" приехала к этому месту сегодня во второй половине дня сотрудники милиции и исправительной колонии №3/2 встречались с собравшимися людьми. После короткого официального заявления о том, что ситуация под контролем и родственников погибших уведомят о судьбе родных, их попросили разойтись по домам.
Сотрудники милиции не позволили "АП" фотографировать и поговорить с родственниками заключённых.
Однако, нам удалось поговорить с некоторыми, и они сообщили, что пока не узнают о судьбе своих родных, домой не уйдут.
"Мой брат осуждён за незаконный оборот наркотиков, я не знаю, что с ним. Как узнал про бунт, приехал сюда, с утра стою здесь", - рассказал один из присутствующих.
Парвина, супруга одного из заключённых, говорит, что не может успокоиться, пока не удостоверится, что с ним все в порядке.
«Я хочу удостовериться, что с моим мужем все в порядке. Я спрашиваю про своего мужа у сотрудников колонии по его фамилии, а они просят назвать статью, и повторяют, что большинство погибших отбывали наказание по статье 401 (Наемничество). Я хочу знать правду - причастен ли он к бунту или нет, и что с ним», - говорит Парвина.
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Умарбек2 часа назад
очень жаль! молодые таджики гибнут в тьюрмах по липовым делам - и как тут можно говорить о братстве и националбной идее?
Гость3 часа назад
Систему содержания надо менять. Почему террористы на в колонии усиленного режима, особого?
Гражданин3 часа назад
Почему столько погибших? У них же не было огнестрельного оружия я так понимаю... и что тупо ложили всех подряд?
ShaITan4 часа назад
Doigrautsa, ya konechno protiv etikh "basmachey", no nujna iskat prichinu vsego etogo. A ne prosta istreblyat vsekh podryad. A prichina eto konechno korrupciya i socialnaya ne spravedlivost, takje nizkiy uroven' obrazovanie. Rezultat na lico.
Гость5 часов назад
А вы чего ожидали? Что они "Взвейтесь кострами" будут распевать в хоре? Это абсолютно сформированные террористы. Их и через 100 лет не адаптировать. Их только уничтожать.