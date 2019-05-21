АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 МАЯ 2019 ГОДА

- Важных событий на этот день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 МАЯ

1904 – В Париже основана Международная федерация футбола ФИФА;

2003 – Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ принял закон о введении в Уголовный кодекс РТ специальной статьи «Торговля людьми»;

2014 - В Уголовный Кодекс Таджикистана введена новая статья, предусматривающая уголовное наказание за участие в войнах и военных конфликтах в других странах;

2017 - Эмомали Рахмон в Саудовской Аравии в рамках первого самммита глав государств арабского, исламского мира и Соединённых Штатов Америки встретился с президентом США Дональдом Трампом и впервые с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзияевым;

2017 - Народный артист Таджикистана, известный балетный танцовщик и балетный педагог Курбон Холов скончался на 76 году жизни в России;

2018 - ГКНБ Таджикистана в эфире телепрограммы «Ахбор» Первого телеканала таджикского ТВ назвало приложение Zello источником вербовки граждан.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 МАЯ

1945 – Родилась Народный гафиз Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Нигина Рауфова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 21-23 тепла.