«Asia-Plus» лоихаи видеоии навро роҳандозӣ мекунад. Дар рӯзҳои таваллуди шоирони бузурги мо шеърҳои эшонро барои шумо шахсони шинохтаи ҷумҳурӣ замзама мекунанд.
Имрӯз, ки аз милоди Шоири халқии Тоҷикистон, Лауреати ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ Лоиқ Шералӣ 78 сол мегузарад, шеъри бузургворро Ҳунарпешаи халқии ҷумҳурӣ Ортиқ Қодир мехонад. Ҳаловат баред!
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