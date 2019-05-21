Президент Таджикистана 20 мая принял министра иностранных дел Китая Вана И, с которым обсудил перспективы сотрудничество двух стран, передает пресс-служба президента РТ.

Эмомали Рахмон на встрече подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в развитии, расширении и углублении отношений дружбы, сотрудничества и добрососедства с Китаем.

Он выразил удовлетворение уровнем, качеством и содержанием двусторонних отношений, переговоров высокого уровня, результатами ответных официальных и государственных визитов глав государств, реализацией показателей межправительственных документов сотрудничества и участием китайской стороны в реализации совместных инвестиционных проектов в Республике Таджикистан.

На встрече была подчёркнута необходимость межгосударственного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь» и увеличения китайских инвестиций в экономику Таджикистана.

Предметом обсуждения также стали темы, связанные с двусторонним и многосторонним сотрудничеством, в том числе обеспечением региональной безопасности, способствованием мирному решению политической ситуации в странах региона и совместной борьбы против угроз современного мира.

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