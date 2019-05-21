Президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал декларацию о доходах. За 2018 год Зеленский заработал 9,7 миллиона гривен (23,8 миллиона рублей) — из них 4,2 миллиона были заработаны на основном месте работы в студии «Квартал 95», пишет Медуза.

Зеленский задекларировал дом и земельный участок в Киевской области и квартиру в Киеве (еще в двух у него долевое владение). Помимо этого, в декларации указана вилла в Италии, которой управляет отдельная компания и две квартиры, которые Зеленский арендует в Лондоне.

Помимо этого, Зеленский задекларировал доли в нескольких компаниях и банковские счета, а также наличные деньги — 100 тысяч евро и 190 тысяч долларов.

Супруга Зеленского, помимо прочего, указала в декларации квартиру в Крыму.

В начале мая агентство Reuters писало, что квартиру в Крыму жена Зеленского купила по цене в два раза ниже рыночной. Сам Зеленский это отрицал, назвав сделку полностью законной.

Между тем, как пишет Bloomberg, состояние Петра Порошенко за годы президентства сократилось на 40%

Петр Порошенко за пять лет работы на посту президента Украины потерял 40% своего капитала. Его состояние в 2014-2019 годах сократилось до 705 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

В 2014 году украинский журнал Forbes оценивал состояние Порошенко в 1,3 миллиарда долларов. В 2015 году его капитал сократился до 750 миллионов долларов.

Самый ценный актив Порошенко — это кондитерский концерн Roshen. Как отмечает Bloomberg, в 2012 году производство Roshen составляло 400 тысяч тонн в год, но оно сократилось на четверть после того, как продукцию компании запретили в России.

Петр Порошенко стал не единственным украинским бизнесменом, чье состояние сократилось в последние годы. Капитал владельца группы «Метинвест» Рината Ахметова снизился за эти годы на 50% до 5,5 миллиарда долларов.

Бизнесмен Петр Порошенко — пятый президент Украины. Он покинул этот пост 20 мая после того, как проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому.

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