На выборах в Индонезии, где при подсчете голосов погибли около 500 человек, выиграл действующий президент, сообщает Jakarta Globe со ссылкой на данные ЦИК.
Победу на выборах одержал действующий президент Индонезии 57-летний Джоко Видодо.
Он получил большинство голосов в 21 из 34 провинций Индонезии – 55,5%.
Его единственный соперник - оппозиционный кандидат Прабово Субианто - заручился поддержкой 44,5% избирателей.
Еще до оглашения результатов Субианто потребовал провести независимую проверку состоявшихся выборов. По оценкам его команды, различные нарушения избирательного процесса были зафиксированы как минимум на 73 тыс. участках, приглашения прийти на выборы не получили около 6,7 млн имеющих право голоса.
В конце апреля сообщалось, что более 500 сотрудников избирательных участков в Индонезии умерли от переутомления во время подсчёта голосов. Ещё более 1800 доставили в больницы.
Подсчет голосов был завершен вечером 20 мая.
Индонезия впервые провела одновременные президентские и парламентские выборы 17 апреля, чтобы сэкономить бюджетные средства. В выборах приняли участие более 80% избирателей из 193 млн человек.
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