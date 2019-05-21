Баходур Яхёев, водитель автомашины Mercedes-Benz, получил семь суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.

Яхёев неправильно припарковался рядом со столичным рынком «Султони Кабир», что стало причиной образования пробки и задержки движения троллейбуса, отмечается в сообщении.

«Хушбахт Рахимов, водитель троллейбуса, сделал замечание водителю иномарки. В ответ Яхёев обматерил водителя троллейбуса, а позже полез с ним в драку. Этим Баходур Яхёев нарущил общественный порядок и правила дорожного движения», - отмечает пресс-служба столичной милиции.

Пострадавший водитель троллейбуса и водитель иномарки Пресс-служба УМВД по городу Душанбе

Сразу после драки водителя Mercedes-Benz задержали, в отношении него было возбуждено дело по статье 460 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Суд района Фирдавси города Душанбе 20 мая приговорил Баходура Яхёева к административному аресту.

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