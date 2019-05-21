Глава ФСБ России Александр Бортников во время своего выступления на совещании глав спецслужб в Душанбе заявил, что филиал ИГ «Вилаят Хорасан» уже перебросил около пяти тысяч боевиков в северные провинции Афганистана, граничащие со странами СНГ.

Обращаясь к участникам заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Бортников отметил, что действия террористов по созданию новых плацдармов в Северной Африке и в Азии вызывают опасения.

"Особое беспокойство вызывает переброска террористических групп в северные провинции Афганистана, граничащие с государствами Содружества. В этих районах филиал ИГ "Вилаят Хорасан" уже сосредоточил около 5 тысяч боевиков. Значительную их часть составляют граждане СНГ, воевавшие в Сирии", - цитирует Бортникова РИА Новости.

По словам директора ФСБ РФ, члены террористических группировок «располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов».

Бортников также добавил, что для поддержки членов группировки ИГИЛ их спонсоры часто используют электронные платежные системы и криптовалюты. Кроме того, в этих целях применяется прибыль, вырученная от незаконной продажи нефти и других преступных операций.

«Значимым источником подпитки международных террористических организаций остается мусульманская неформальная финансовая площадка «Хавала», - подчеркнул директор ФСБ России.

Эмомали Рахмон, выступая сегодня на встрече руководителей спецслужб стран СНГ, заявил, что активизация деятельности террористических групп в последние годы угрожает безопасности и стабильности отдельных государств региона и в целом всего мира, в результате чего мировое сообщество сталкивается с губительными опасностями.

"Угроза, исходящая от международного терроризма и экстремизма на границе Таджикистана и Афганистана, являющейся южным рубежом СНГ, охватывающей продолжительную территорию, всё больше возрастает, и для предотвращения этих явлений на этом приграничном участке большую роль играют постоянная сплочённость, сотрудничество, взаимная помощь и поддержка государств СНГ.

То есть, Таджикистан находится на переднем крае борьбы с терроризмом и организованной транснациональной преступностью и постоянно принимает практические меры для предотвращения этих губительных угроз не только для своей безопасности и стабильности, но и других государств региона", - сказал Эмомали Рахмон.

Он заявил, что в Таджикистане с международным терроризмом, экстремизмом и другими угрозами века будет вестись решительная борьба.

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