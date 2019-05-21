В Душанбе состоялась церемония запуска Национального проекта управления рисками стихийных бедствий, реализуемым между правительством Таджикистана в лице Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и Азиатским банком развития.
Церемония прошла с участием главы КЧС генерал-лейтенанта Рустама Назарзода и Полномочного представителя АБР в РТ Прадипа Сривастава, а также руководителей и представителей международных организаций, аккредитованных в республике, сообщает пресс-служба КЧС.
Данный проект разработан на основе Национальной стратегии Таджикистана по снижению риска стихийных бедствий на 2019-2030 годы, Программой развития КЧС на 2018-2022 годы и состоит из трех компонентов:
- осуществление широкого внедрения управления риском стихийных бедствий в государственных учреждениях;
- укрепление потенциала для управления стихийными бедствиями и минимизации потерь;
- разработка дорожной карты для дальнейших инвестиций и устойчивого финансирования.
Реализация проекта управления рисками стихийных бедствий будет способствовать решению задач в сфере управления снижением риска стихийных бедствий, также предусматривает оценки уязвимости опасных мест к различным чрезвычайным ситуациям, подготовку и переподготовку кадров, технического укрепления потенциала КЧС, мониторинга озера Сарез, расширения системы раннего оповещения, улучшения материально- технической базы и подготовки сотрудников Противоградовой службы Комитета, отмечается в сообщении.
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