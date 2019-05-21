Показываем на карте, сколько мостов было построено между Таджикистаном и Афганистаном и какие регионы наших государств они соединяют.
Показываем на карте, сколько мостов было построено между Таджикистаном и Афганистаном и какие регионы наших государств они соединяют.
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