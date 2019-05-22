На рынках и в супермаркетах Таджикистана подорожала рыба и куриное мясо. А мы решили узнать, почему. Как оказалось, дело не только в месяце Рамазан.

Рыбы не хватает

В эти дни стоимость килограмма местной рыбы достигла в цене 40 сомони, а импортную, замороженную рыбу уже продают не менее 28 сомони за килограмм.

По сводке Таможенной службы страны, за первые 4 месяца 2019 года Таджикистан импортировал около 288 тонн этого продукта, а в 2018 году – около 3 тыс. тонн.

По данным министерства сельского хозяйства страны, с начала этого года в республике произведено более 421,1 тонны рыбы. Это на 17,3% больше показателя аналогичного периода 2018 года: тогда в Таджикистане было произведено чуть более 2 тысяч тонн рыбы, что на 133 тонны превышало показатели 17-го года.

«Это очень и очень мало, - сожалел министр сельхоза Изатулло Саттори на пресс-конференции в начале 2019 года, - Хотя в результате принятых мер, мы немного улучшили показатель, но этого явно недостаточно».

В соответствии с рекомендуемыми нормами питания правительства Таджикистана, один человек в сутки должен потреблять 25 граммов рыбы и рыбопродуктов, а в год – 9 кг. Чтобы обеспечить девятимиллионное население Таджикистана, потребуется примерно 80 тыс. тонн рыбы в год.

В республике, в основном, выращиваются такие виды рыбы, как сазан, карп, толстолобик, белый амур и форель.

В озерах и прудах районов Хамадони и Абдурахмона Джами, которые ранее, в советское время, давали 80% всей рыбы Хатлонской области, показатель упал до 20%.

Однако сегодня рыбоводство для Таджикистана все равно считается одной из рентабельных отраслей сельского хозяйства.

Существует программа развития рыбоводческой отрасли, которая направлена на восстановление имеющихся рыбных хозяйств, путём обновления чистопородных племенных видов рыб, реакклиматизации ранее исчезнувших видов (бестер, радужная форель, черный амур, пестрый толстолобик, американское буффало и канальный сомик), создание племенных рыбхозов, нересто-выростных хозяйств и вновь создающихся рыбхозов, независимо от форм собственности.

В настоящее время на территории Республики Таджикистан существуют 2 племрыбхоза и 5 рыбхозов, в том числе АООТ’ "Шукуфон" города Кайраккума, АООТ "Мохипарвар-Пенджикент" город Пенджикента, АООТ "Племрыбхоз" района Абдурахмона Джами, АООТ "Гули Сурх" Джиликульского района, Чубекский госрыбхоз района Мир Сайид Алии Хамадони, ООО "Фируз-1" Кумсангирского района и ООО "Форель" города Вахдат.

Согласно статданным, общая площадь рыбоводных хозяйств составляет более 3 тыс. га, в том числе на 1 тыс. 500 га выращивается товарная рыба.

Что с птичьим мясом?

Куриные ножки и окорочка в последнее время тоже выросли в цене: до 20 сомони за кило, тогда как всего три месяца назад их можно было купить за 13-15 сомони.

По данным Агентства статистики при президенте РТ, поголовье птиц по всем категориям хозяйств на 1 января 2019 года составило около 6,7 тыс.

В Таджикистане разводятся 3 вида мясных кур – кроссы «Коб», «Рос-308» и «Хобрат-15», три породы перепелов, из них 2 для мяса – английская яично-мясная порода и фараонские, а также широкогрудный кросс индюка.

В Таджикистане сегодня функционирует 109 предприятий по производству яиц и птичьего мяса, из них 79 - в Согдийской области, 21 – в РРП, 8 – в Хатлонской области и одно в ГБАО.

По данным Минсельхоза, в республике из 109 предприятий только 10 специализируются на производстве мяса.

«Основной причиной невозможности обеспечения населения республики птичьим мясом является нехватка однодневных цыплят и инкубационных яиц мясных кроссов», - отметили в Минсельхозе.

В прошлом году, по данным Агентства статистики, производство мяса птицы в стране составило 7 тыс. 135 тонн, что на 307 тонн больше, чем в 2017 году.

«Во исполнение комплексной программы развития животноводческой отрасли в течение 2019 года на базе ГУП «Саноати паррандапарварии Точикистон» будут организованы родительские стаи мясных кроссов для обеспечения производства однодневных цыплят и увеличение производства птичьего мяса в республике», - обещает Министерство сельского хозяйства Таджикистана.

Кроме того, в министерстве рассказали о преимуществе птичьего мяса местного производства перед импортным: производство местного птичьего мяса характеризуется экологической чистотой и свежестью.

Asia-Plus

В 2018 году Таджикистан импортировал замороженное птичье мясо из-за рубежа в объеме 27,4 тысяч тонн, что на 16,7 тыс. тонн меньше, чем было в 2017 году. За январь-апрель 2019 году импорт мяса составил около 11 тыс. тонн, но сколько из этого числа составляет птичье мясо - неизвестно.

Мясо птицы, в основном, поступает в Таджикистан из США, Канады, Турции, Польши, России, Украины и Узбекистана.

В Минсельхозе отметили, что с учетом того, что мясо птицы является скоропортящейся продукцией, и зачастую проходит процесс экстремальной заморозки, то, с точки зрения безопасности пищевой продукции, отечественное мясо считается лучшим.

Но его все равно не хватает для удовлетворения потребностей населения.

В ведомстве подчеркивают, что растущий спрос на отечественную курятину среди потребителей требует увеличения объемов производства местной продукции.

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