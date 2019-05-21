Государственный телеканал «Телевидение Душанбе» получит от Китая передвижную цифровую телевизионную студию.
Соответствующее соглашение между мэрией Душанбе и Международным центром по обмену в сфере экономики и техники Министерства коммерции КНР подписано в понедельник, 20 мая, сообщается на сайте столичной мэрии.
Отмечается, что оборудование для передвижной цифровой телестудии будет доставлено в Душанбе до сентября нынешнего года.
Технические вопросы будут обсуждены в ходе визита группы специалистов китайской компании «МЕНЕСО» 22 мая.
Специалисты изучили вопросы, связанные с обучением местных специалистов, пути, сроки и методы доставки необходимого оборудования из Китая в Таджикистан, отмечается в сообщении.
Данная помощь будет предоставляться в рамках таджикско-китайского межправительственного Соглашения о научно-техническом сотрудничестве, достигнутого в мае 2013 года.
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