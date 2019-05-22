Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей", которым полностью меняет систему оплаты труда и назначения пенсий, сообщает CA-NEWS (UZ).
Согласно документу, с 1 сентября 2019 года в стране взамен минимального размера заработной платы вводятся новые понятия и размеры оплаты труда.
Как говорится в указе, опубликованном в официальной прессе, в Узбекистане минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет составлять 577 170 сумов ($69); базовый расчет - 202 730 сумов ($24); основная сумма начисления пенсии - 202 730 сумов ($24).
Напомним, что минимальный размер заработной платы в Узбекистане в настоящее время составляет 202730 сум ($24), а минимальный размер пенсии - 396 500 сум ($47). Последнее повышение заработных плат и пенсий в Узбекистане имело место в ноябре 2018 года.
В Таджикистане минимальный размер заработной платы составляет 400 сомони (чуть более 40 долларов), средняя социальная пенсия - 170 сомони (примерно 18 долларов).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Таджикистане заблокированы все крупные поисковые системы
Предприимчивые мясники с рынка Панджшанбе хотели реализовать согдийцам мясо мертвых коров
Grand baby shop – большой выбор для ваших детей
Данные 49 миллионов популярных пользователей Instagram попали в открытый доступ
Душанбинцам покажут Климта. В столице открываются Дни культуры Австрии в Таджикистане
В Таджикистане объявлено штормовое предупреждение
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 22 мая 2019 года
Почему делать ЭКО в Таджикистане лучше?
В Ташкенте началась зачистка аэропорта от нелегальных таксистов
Мосты дружбы: Какие мосты соединяют Таджикистан с Афганистаном?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста