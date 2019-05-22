Около шести тонн мяса мертвых коров намеревались реализовать на рынке Панджшанбе жители Согдийской области, однако их планам не суждено было сбыться: их вовремя задержали.

Данный инцидент произошел еще 14 мая: во время проведения рейда со стороны Санэпиднадзора области, центра пищевой безопасности и ГКНБ на территории Бободжонгафуровского района, на трассе Ашт-Худжанд, была задержана автомашина, в которой находилось 27 туш мертвых коров (около 6 тонн).

Телевизионный сюжет о данном инциденте был показан по государственному телеканалу Согдийской области.

В нем сообщалось, что задержаны 4 человека, которые хотели пустить это мясо на продажу на центральном рынке области - Панджшанбе.

В сюжете отмечалось, что торговцы мяса с этого рынка скупили 27 голов сдохшего скота в Аште: они согласились купить мертвый скот для дальнейшей реализации, и поехали за ним в район. Однако, уже при возвращении в Худжанд они были задержаны вместе с грузом.

В сюжете отмечалось, что скот сдох от отравления каролином, и если бы это мясо попало к потребителям, то могло бы стать причиной отравления людей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 209 "Производство, храпение, транспортировка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ, или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РТ.

С начала года в Согдийской области было изъято свыше 100 недоброкачественной продовольственной продукции, в том числе 47 тонн куриного фарша.

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