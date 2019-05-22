В республике в последние полгода периодически блокируются сайты. В данный момент, заблокированы не только сайты информационных агентств и социальных сетей, но и глобальные поисковые системы Google и Yandex.

В Таджикистане заблокированы Google и Yandex

Причина:

В первый раз поисковики, точнее Google, подвергся блокировке две недели назад. Тогда Служба связи это прокомментировала так:

«Мы не блокируем эти сервисы, эти сервисы блокируются извне, они недоступны по техническим причинам вне Таджикистана. Создана команда специалистов, и они изучают этот вопрос», - сказал замглавы Службы Илхом Атоев.

Нынешнюю блокировку они уже даже не комментируют.

По мнению наблюдателей, возможно, блокировка сайтов связана с бунтом заключенных в Вахдатской колонии 19 мая, в результате которого погибли 29 заключенных.

По стране заблокированы все сервисы Google - Google translate, Play Market, Google Webstore

Причина:

Опять же, официального ответа нет. Мобильные компании коротко отвечают: блокировка происходит по независящим от компаний причинам.

Почему это так? Потому что магистральная сеть интернета проходит через Единый Коммутационный Центр, который контролируется Службой связи.

Теперь госрегулятор может блокировать сайты, не спрашивая мобильные компании и интернет-провайдеров.

Последние полгода остается заблокированным сайт информационного агентства «Asia-plus» - news.tj. Власти также заблокировали и другие ресурсы, куда позже издание стало размещать свои новости - zen.yandex.ru, telegra.ph.

Причина:

Причина блокировки сайта news.tj остаётся неизвестной. На официальные запросы медиа-холдинга «Asia-Plus» сотовые операторы и интернет-провайдеры сообщают, что сайт блокируется не с их стороны.

Служба связи при правительстве Таджикистана в своем официальном ответе ответила, что «со стороны ЕКЦ доступ к этому сайту не заблокирован».

«АП» также не получила ответ с просьбой разобраться в этом вопросе и от Генеральной прокуратуры страны.

По словам экспертов отрасли, помимо Службы связи, блокировку интернет-ресурсов в Таджикистане с недавних пор технически имеют возможность осуществлять и некоторые силовые ведомства.

С недавних пор в стране заблокирован и другой информационный сайт - Ozodi.org.

С 20 мая заблокированы сайты социальных сетей Facebook, Instagram, OK, Youtube

Причина:

Вновь официального объяснения нет. Понять логику отключений сложно, это может происходить и при ЧП в стране, например, нынешний бунт в колонии города Вахдат. Но судить об этом сложно, потому как блокировке соцсети подвергаются и вне таких чрезвычайных ситуаций.

Заблокированы мессенджеры Messenger, WhatsApp, Viber

Причина:

В Таджикистане значительно уменьшилось количество международных звонков, соответственно, и налоговые поступления.

В марте Антимонопольная служба заявляла, что в 2015 году люди использовали 6,2 млрд минут при международных голосовых звонках. В 2018 году использовали всего лишь 600 млн. минут. Причиной тому является то, что население разговаривает по мессенджерам.

Эксперты отмечают, что мессенджеры блокируют, чтобы люди вновь вернулись к традиционным звонкам.

Заблокированы VPN: Browsec, Betternet, Protonmail

Причина:

VPN блокируются, чтобы невозможно было обойти все вышеперечисленные блокировки.

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