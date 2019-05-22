В Бишкеке допрошен и задержан бывший заместитель премьер-министра Кыргызстана Шамиль Атаханов по уголовному делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева, сообщает Фергана со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

21 мая Атаханов был доставлен в Следственную службу МВД, допрошен, а затем задержан в соответствии со статьей 98 Уголовно-процессуального кодекса («Порядок содержания задержанных по подозрению в совершении преступления») и водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие Батукаеву «острый миелобластный лейкоз (М2-вариант)», а также бывшие чиновники Министерства здравоохранения, пишет Фергана.

23 апреля 2013 года экспертная медицинская группа, созданная решением депутатской комиссии Жогорку Кенеша (парламента республики), исключила ранее выставленный Батукаеву диагноз и указала на фальсификацию фактов.

По делу задержаны бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева и бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев. Они обвиняются в соучастии в коррупции, в подделке документов и служебном подлоге. На прошлой неделе по делу был допрошен бывший министр внутренних дел, депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев.

Этнический чеченец Батукаев до 2008 года (до «коронации» этнического киргиза Камчи Кольбаева) являлся единственным уроженцем Киргизии, имевшим неформальный статус вора в законе. В 2006 году его приговорили к 16 годам за организацию бунта в колонии. В 2013 году Батукаеву диагностировали онкологическое заболевание в последней стадии и выпустили на свободу. Он в тот же день улетел в Чечню чартерным самолетом. Позднее выяснилось, что документы о болезни были поддельными.

Добиться экстрадиции Батукаева от властей России киргизские правоохранительные органы не смогли.

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