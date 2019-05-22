Таджикские банки зарабатывают дополнительные средства во время осуществления операций по выдаче получателям рублевых денежных переводов.

Напомним, что отправляемые в Таджикистан денежные переводы в рублях (без открытия банковского счета) с февраля 2016 года, в соответствии с распоряжением Национального банка страны, выдаются исключительно в национальной валюте - сомони.

Данное свое решение таджикский регулятор объяснял «обеспечением стабильности покупательной способности национальной валюты и стабильного функционирования внутреннего валютного рынка».

Банковские пункты денежных переводов, получая рублевые переводы, конвертируют и выдают получателям национальную валюту, оставляя рубли у себя.

Проблема в том, что конвертируются рубли в сомони на несколько пунктов ниже установленного этим же банком в этот же момент курса покупки российской валюты.

Таким образом, получатели переводов теряют часть положенных им средств, а банки, соответственно, получают, не совсем заслуженные, как мы считаем, доходы.

К примеру, в пунктах денежных переводов государственного сберегательного банка «Амонатбанк» накануне, 21 мая, один рубль конвертировался в 0,145 сомони. То есть, получателям переводов выдавали вместо 1 тысячи рублей 145 сомони. При этом в пункте обмена валюты этого же банка курс покупки каждого рубля составлял 0,148 сомони (148 сомони за тысячу рублей). Таким образом, с каждой 1 тысячи российских рублей банк необоснованно удерживает по 3 сомони.

Говоря более популярным языком, если бы не было этих особых правил НБТ для рублевых переводов, и эти переводы выдавались бы, как и положено, в рублях, получатели могли бы поменять свою полученную одну тысячу рублей в этом же банке на 148 сомони. А так, они получают почему-то 145 сомони.

И эта разница может быть и другой - курс по выдаче переводов ежедневно в пунктах обновляется. Порой, она может быть больше.

А ведь эти деньги на родину отправляют в основном мигранты - для своих семей, для своих детей.

Получается, что банк наладил дополнительный способ заработка за счет кровных денег получателей рублевых переводов.

Дело в том, что банки при проведении операций по выдаче денежных переводов и так получают причитающуюся им долю за счет комиссионных, которые платят отправители переводов.

Комиссионные в России, откуда по понятным причинам отправляются рубли, составляют от 2 до 6% от общей суммы денежных переводов.

То есть, в результате этой нехитрой затеи с конвертацией, банки делают дополнительные деньги на получателях переводов - семьях мигрантов.

А среднестатистическая семья таджикского трудового мигранта на родине - это жена, обычно с несколькими несовершеннолетними детьми, а иногда также и престарелые родители, которые нуждаются в каждой оправленной кормильцами копейке.

Между тем, в пунктах денежных переводов банков говорят, что устанавливаемый ежедневно курс конвертации рубля в сомони является требованием Национального банка.

Нацбанк, в принципе, не против. Наоборот

А в Национальном банке не видят ничего предосудительного в подобных действиях пунктов денежных переводов. Наоборот, там считают, что таким порядком защищаются интересы получателей переводов.

На обращение «АП» по этому поводу в НБТ, нам письменно ответили:

«Курс выдачи денежных переводов, поступивших в российских рублях, определяется на основе текущего рыночного кросс-курса российского рубля к доллару США. Данный курс ежедневно обновляется и подлежит обязательному соблюдению со стороны всех кредитных организаций».

Более того, в Нацбанке считают, что «данный порядок определения курса предусмотрен с целью защиты интересов населения, то есть, выдачи денежных переводов по выгодному для получателя курсу».

При этом отмечается, что устанавливаемый НБТ официальный курс не следует брать в расчет во время операций по денежным переводам, как и при осуществлении любых других операций с иностранной валютой.

«Официальный курс применяется для оплаты в национальной валюте налогов, таможенных пошлин и сборов, других пошлин, сборов и приравненных к ним платежей, установленных государством в иностранной валюте», - поясняют в НБТ.

НБТ на сегодня установил официальный курс рубля к сомони на уровне 1 - 0,146.

Банки, обычно, основываясь на официальном курсе, устанавливают собственные курсы валют, которые могут отличаться от официального на 1-2 пункта.

Asia-Plus

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