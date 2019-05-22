Большинство граждан Таджикистана с безразличием относятся к перспективам внедрения в республике обязательного медицинского страхования.
Национальный банк Таджикистан проводит в настоящее время опрос, посредством которого намерен выявить отношение населения страны к обязательному медицинскому страхованию.
В опросе уже приняли участие почти 3,9 тысяч человек, около 80% из которых высказались о том, что им все равно.
Более 12% респондентов поддерживают внедрение новой платной системы медицинского страхования, а около 8% проголосовали «против», отмечая, что от этого не будет никакой выгоды населению.
На вопрос, «обращались ли Вы к страховым компаниям при наступлении страхового случая», подавляющее большинство (около 86%) ответили, что нет, не обращались. Еще 13% отметили, что обратились, но не получили страховую выплату.
А чуть более 1% респондентов ответили, что обратились и получили страховую выплату.
В настоящее время в Таджикистане страховые организации (независимо от формы собственности) в соответствии с Законом «О страховой деятельности» проводят добровольное медицинское страхование.
Внедрение обязательного медицинского страхования в соответствии с принятым еще в 2008 году законом «О медицинском страховании в РТ» планировалось начать в 2014 году. Однако данная инициатива властей была отложена сначала до 2017 года, а потом до 2022 года.
Причину переноса начала внедрения новой системы в соответствующих структурах объясняют нехваткой средств.
На страховом рынке Таджикистана на начало этого года работало 19 компаний: 17 – негосударственных и 2 - государственных. Наиболее крупными из них по размеру уставного капитала являются СООО «Спитамен-Сугурта» (87,7 млн. сомони), ГУСП «Таджиксармоягузор» (15,6 млн. сомони), ГУП «Точиксугурта» (5,2 млн. сомони), ООО «СО «Муин» (2,4 млн. сомони).
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