Компания Tcell и креативное пространство Parking объявляют о старте образовательного и развлекательного молодежного проекта Tcell Parking!

Современный мир меняется ежесекундно. Каждый день появляются новые профессии, а существующие – устаревают. На смену человеческому труду приходят сложные механизмы, и даже искусственный интеллект. В таком быстро развивающемся мире, необходимо постоянно совершенствовать свои знания, и учиться новому, например, цифровым (digital) профессиям, искусству создания контента, дизайну, углублять знания иностранных языков.

Являясь инноватором и шагая в ногу со временем, компания Tcell понимает необходимость создания площадки для обучения молодежи именно таким практическим навыкам, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы. Tcell собрал лучших спикеров в разных сферах для создания специальной обучающей программы на самые актуальные темы для таджикской молодежи.

Проект Tcell Parking объединит и соберет под одной крышей энергичных, амбициозных и целеустремленных людей, которые стремятся к новым знаниям и развитию. Программа проекта будет состоять из «блоков» курсов обучения. В нее войдут курсы по изучению иностранных языков, курсы дизайна, курсы по развитию творческих способностей, курсы по основам бизнес-планирования, а также мероприятия для полезного и приятного времяпровождения, и многое другое.

Регистрация на участие в каждом образовательном курсе будет открыта заранее и объявлена на страницах компании в социальных сетях. Участие в курсах после регистрации является абсолютно бесплатным для всех желающих.

Самым первым из курсов Tcell Parking станет курс по подготовке к международному тестированию IELTS. Курс подойдет для тех, кто готовится к международному тестированию IELTS, хочет улучшить свои знания английского языка, или хочет получать одним из первых мировые новости, информацию, смотреть фильмы на языке оригинала, свободно общаться с носителями языка.

Преподаватель курса – Фатима Саломатшоева, старший преподаватель МГУ, Инструктор по английскому языку в УЦА. Необходимый уровень знания английского языка для участия в курсе –Intermediate.

Курс рассчитан на 10 лекций, каждую субботу с 14:00 по 16:00 в Parking Dushanbe (ул. Шотемур, 42). Первая ознакомительная лекция и регистрация пройдут в субботу 25 мая в 14:00.

Важно! Для участия в курсе, необходимо пройти простую регистрацию: https://forms.gle/ksGUWw8AKecx4vU18

Не упустите свой шанс подготовиться к будущему в Tcell Parking! Tcell – связь для жизни!

Facebook: https://www.facebook.com/tcell.tj/

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.