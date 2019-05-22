Певица Алсу впервые прокомментировала ситуацию вокруг шоу «Голос.Дети», победа в котором ее дочери Микеллы Абрамовой была аннулирована из-за накруток в голосовании, сообщает радиостанция «Серебряный дождь».
Она заявила, что участники конкурса оказались «втянуты в какие-то игры». «Но я думаю, что все должно хорошо закончиться»,— отметила Алсу.
Она добавила, что Микелла сама решит, участвовать ли ей в специальном выпуске шоу, который после отмены результатов финала был назначен на 24 мая.
Она добавила, что даст развернутый комментарий по поводу конкурса 1 июня.
Финал шоу «Голос.Дети» был показан в эфире Первого канала 26 апреля. Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, победила, набрав 56,5% голосов зрителей.
После эфира на Первом канале сообщили об обнаружении «признаков аномального голосования» и начале проверки, которую поручили компании по кибербезопасности Group-IB.
В частности, оказалось, что в пользу Абрамовой с помощью ботов было отправлено более восьми тысяч СМС. Были ли накрутки в пользу других участников, пока неизвестно.
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