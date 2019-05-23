Эмомали Рахмон выехал утром с рабочей поездкой в Дангаринский район для участия в открытии объектов и ознакомления с состоянием сельского хозяйства в регионе. Также в планах президента провести встречу с активом района, сообщает пресс-служба главы государства.  

По прибытию в район Эмомали Рахмон побывал на выставке народного хозяйства и в беседе с дехканами поручил увеличить производство экологический чистой сельхозпродукции.

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Рабочий визит президента Эмомали Рахмона в Дангаринский район продолжается.

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