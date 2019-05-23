Президент Эмомали Рахмон поздравил молодежь страны с их Днем, который отмечается ежегодно 23 мая.

"Доблестные и благородные юноши и девушки страны! Дорогие дети! Искренне поздравляю всех вас с Днём молодёжи и желаю вам крепкого здоровья, возвышенности духа, счастья, удачи и осуществления желаний", - говорится в поздравлении главы государства, которое размещено на сайте президента.

Молодежью в Таджикистане считаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Он отмечает, что молодёжь Таджикистана является "созидательной силой нашей любимой Родины", а её роль в развитии всех сфер жизни государства и общества весьма ощутима и заметна.

"Сегодня юноши и девушки самоотверженно трудятся на крупных промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, в сферах науки, образования и других социальных областях страны, с чувством высокого патриотизма выполняют свою гражданскую миссию и сыновний долг во имя благоустройства Родины и с этой целью принимают активное участие в строительстве объектов различного назначения и Рогунской ГЭС", - отметил президентв своем поздравлении.

Далее он называет молодёжь "щитом государства", которые выполняют свой патриотический долг по защите рубежей страны и обеспечению стабильности и спокойствия в обществе.

"Славная таджикская молодёжь, продолжая традиции своих гордых предков, не раз доказала свою верность Родине, государственным святыням и готовность к защите границ нашей страны. Молодое поколение с высоким чувством национальной гордости и самосознания свято почитает традиции и ценности нашего народа, то есть историю и национальную культуру", - отмечено в поздравлении.

По его словам, "юноши и девушки, которые от природы испытывают тягу к наукам и знаниям, постоянно прилагают усилия для освоения современных профессий и ремёсел, успешно учатся в высших и средних учебных заведениях в стране и за рубежом".

"Мы уверены, что в будущем они, как высококвалифицированные специалисты, внесут свою лепту в дело развития и благоустройства своей Родины", - сказал Эмомали Рахмон.

Далее президент отметил успехи молодёжи в мировом спорте, чувство патриотизма, миролюбия и национального единения.

Он уверен, что патриотически настроенная молодёжь и впредь, не жалея сил, будет вносить свой вклад в укрепление безопасности народа и государства, мира, стабильности и основ национальной государственности.

"Не сомневаюсь, что молодёжь Таджикистана сделает своим девизом жизни и деятельности честь Родины и народные чаяния, приложит ещё больше усилий для реализации стратегических целей нашей страны и внесёт достойный вклад в устойчивое развитие любимой Родины", - заключает президент.

Сегодня, в честь дня молодежи, в Душанбе на площади «800-летия Москвы» под патронажем мэра столицы Рустама Эмомали состоится акция «Молодёжь – последователи лидера нации» и шествие, в котором примут участие 6 тысяч молодых людей, представляющих различные сферы деятельности со всех регионов страны.

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