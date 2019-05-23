Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве сообщает, что в Таджикистане до 26 мая включительно ожидается неустойчивая погода в виде проливных дождей, града, молний, а в горных и предгорных местностях - ливневыми дождями, шквалистым ветром и пыльной бурей.

Обильные осадки, проходящие в горных и предгорных местностях, спровоцируют размывание почвы и ее движение, что приведет к повышению уровня воды в реках, водоемах, а также к обвалу и размывам их береговой линии рек, отмечается в сообщении КЧС.

В результате осадков сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на горных пастбищах.

КЧС убедительно просит граждан соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур растущих в горных местностях. Особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра.

КЧС также не рекомендует гражданам и гостям страны в эти дни находится вблизи водоемов, рыбачить.

КЧС еще раз напоминает гражданам, живущим в сельских и горных местностях, обзавестись резиновыми сапогами, всегда держать мобильные телефоны при полной зарядке и при устойчивой связи, обновить и пополнить домашнюю аптечку, приобрести дополнительные системы освещения.

В целях предупреждения затопления улиц и домов, КЧС также просит население прочистить все арыки и канавы, проходящие рядом с их домами.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.