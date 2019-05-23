Европейский Союз предоставит грант в размере 7 миллионов евро для укрепления водно-энергетической безопасности в Центральной Азии.

Эти средства будут вкладом Евросоюза в реализацию «Водно-энергетической программы для Центральной Азии» (CAWEP). Программа осуществляется Всемирным банком.

Соглашение о выделении гранта подписано Европейским союзом и Всемирным банком сегодня, 23 мая, в Нур-Султане, сообщается на сайте ВБ.

«Поскольку в Центральной Азии водные и энергетические ресурсы неразрывно связаны, совместное управление этими ресурсами крайне важно для устойчивого развития региона, сокращения бедности и устойчивости к климатическим изменениям. Своим вкладом в CAWEP Европейский Союз способствует повышению уровня регионального диалога и сотрудничества стран по вопросам водной и энергетической безопасности, что поможет им улучшить условия для устойчивых инвестиций и социально-экономического развития», − сказал Посол ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон.

В сообщении отмечается, что водные ресурсы являются главной движущей силой социально-экономического развития стран Центральной Азии. Экономическое развитие, рост населения, урбанизация и климатические изменения вкупе с периодически повторяющимися природными бедствиями ведут к увеличению спроса на воду, что представляет серьезный вызов для экономического развития региона. Если существующая политика и практика в области водопользования останется прежней, то дефицит водных ресурсов может привести к замедлению экономического развития региона. Почти исчезнувшее Аральское море, связанные с этим песчаные бури и их катастрофические последствия для сельскохозяйственных земель и здоровья населения дают мощный стимул к координации работы в области развития на региональном уровне.

«Рациональное управление водными ресурсами в условиях изменения климата может принести наибольшую выгоду для региона Центральной Азии по сравнению с другими регионами мира. По нашим оценкам, из всех регионов мира в будущем модели водопользования будут оказывать наибольшее воздействие на экономический рост именно в Центральной Азии», − отметила региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Лилия Бурунчук.

В банке считают, что эффективные стратегии и инвестиции обойдутся дешевле, чем экономическими затраты на решение проблем в сфере управления водными ресурсами.

Программа CAWEP

Данная программа была запущена в 2009 году. В рамках программы были запущены новые региональные проекты для решения целого ряда критических вопросов, включая безопасность плотин, адаптацию к изменению климата, метеорологическое прогнозирование, торговлю электроэнергией и вовлечение молодежи.

Некоторые результаты предыдущих этапов программы CAWEP:

- При поддержке проекта «Адаптация и смягчение последствий изменения климата в бассейне Аральского моря» свыше 13 000 фермеров в Таджикистане и Узбекистане и получили возможность внедрить решения, учитывающие климатические факторы, для повышения урожайности посевных культур.

- В Таджикистане и Кыргызстане в рамках проекта по модернизации гидрометеорологических служб в Центральной Азии были восстановлены 87 метеорологических станций и 19 гидрологических станций, что способствовало повышению точности гидрометеорологических прогнозов в этих странах на 30%.

- В Таджикистане программа CAWEP оказала содействие в разработке проекта реконструкции Нурекской ГЭС. На Нурекской ГЭС, действующей в настоящее время лишь на 77% от своей проектной мощности, будет проведена масштабная реконструкция, в результате которой выработка энергии в зимнее время будет увеличена на 33 млн кВт/час.

- Создана Центрально-азиатская молодежная сеть по водной тематике, которая в настоящее время объединяет студенческую молодежь и практикующих специалистов со всего мира с целью поддержать исследователей в поиске решений самых актуальных проблем для их стран.

В перспективе программа CAWEP продолжит предоставление технической экспертизы, аналитической и инвестиционной поддержки странам Центральной Азии в их дальнейшем развитии по пути укрепления безопасности водно-энергетических ресурсов.

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