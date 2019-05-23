В Душанбе, в честь Дня молодежи, на площади «800-летия Москвы» под патронажем мэра столицы Рустама Эмомали прошла акция «Молодёжь – последователи Лидера нации».

В шествии приняли участие 6 тысяч молодых людей, представляющих различные сферы деятельности со всех регионов страны - с флагами и улыбками. Мы сходили на площадь и сделали для вас фоторепортаж с акции.

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Президент Эмомали Рахмон принял решение о проведении в республике Дня молодежи в 1997 году. С тех пор ежегодно 23 мая в Таджикистане широко отмечают эту дату.

В своем поздравительном послании молодежи Таджикистана глава государства назвал их "созидательной силой нашей любимой Родины".

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