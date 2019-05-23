Сегодня в Таджикистане отмечается День молодежи. 70% жителей республики - это молодые люди до 30 лет. Они и настоящее и будущее страны. Так, о чем они мечтают?
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