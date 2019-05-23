Министерство народного образования Узбекистана запретило банкеты, выпускные вечера, сбор средств для проведения экзаменов и подарков учителям. Об этом говорится в приказе министерства, сообщает радио «Озодлик».

Праздники в школах РУ по случаю окончания учебного года проходить будут, но - исключительно сразу после последнего звонка, только в стенах школ и под пристальным наблюдением учителей.

CA-NEWS тоже сообщает, что в Узбекистане в общеобразовательных школах запретили праздновать «последний звонок».

«По сообщениям, присланным в Telegram, в школах Узбекистана призвали заменить «последний звонок» на торжественную линейку, без пышных празднеств, без музыки и танцев. Причём, как отмечают читатели, участвовать в мероприятии смогут только выпускники 11-классов и первоклашки. А в остальных классах приказали вести уроки», - отмечает издание.

CA-NEWS пишет, что выпускникам также запретили носить ленту с надписью "Битирувчи" ("Выпускник").

«Выпускники долго готовились станцевать вальс последнего звонка. Им даже запретили носить ленту с надписью "Битирувчи" ("Выпускник"). Школьный коллектив, ученики и родители не довольны этим решением. Выпускники и первоклассники покупали ленты и платья для танцев, а теперь им приказали провести мероприятие без музыки", - отмечает CA-NEWS от имени читателей.

В прошлом году «последний звонок» в школах Узбекистана тоже был отменён. Тогда в Минобразования Узбекистана объяснили запреть переходом на 11-летнюю систему образования и тем, что в том году «не было выпускников, соответственно некорректно называть мероприятие «последним звонком».

В Таджикистане запрещено все

Ещё в 2015 году Минобрнауки Таджикистана приняло решение, что «Звонок зрелости» будет длиться всего 45 минут - с 8:00 до 8:45 утра. Тогда было запрещено проводить какие-либо торжественные мероприятия по случаю окончания школы, в том числе праздничные банкеты в ресторанах, собирать деньги на подарки учителям и массовые гуляния.

В 2016 году министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид запретил все мероприятия, связанные с «Последним звонком», в том числе торжественные линейки для выпускников 9 и 11 классов.

В 2017 году в Минобрнауки заявили об ужесточении наказания за проведение «Звонка зрелости». Коллегия министерства образования тогда приняла постановление, согласно которому учителей будут наказывать согласно Трудовому кодексу страны – выговорами или увольнением.

Министр образования 1 февраля этого года на пресс-конференции заявил, что «Последний звонок», «Иди Алифбо» (праздник Букваря) и Новый год в школы возвращены не будут.

"Министерство против всех праздников, которые становятся основой для коррупции, подарков и лишних затрат. Школьники должны только учиться, а для развлечений и посиделок есть рестораны", - сказал он.

Последний звонок, вернее, последняя линейка в школах Таджикистана состоится в этом году 14 июня. Это связано с продлением учебного года в школах.

Согласно постановлению правительства от 25 сентября в Таджикистане у школьников теперь вновь будут осенние и весенние каникулы, однако при этом учебный год в Таджикистане составит 36 недель и закончится 14 июня. Обучение первоклассников закончится на неделю раньше - седьмого июня.

В Кыргызстане запрещено отмечать в развлекательных заведениях

В Кыргызстане ещё в начале мая был подписан приказ, согласно которому директорам и учителям школ запрещено принимать подарки и собирать денежные средства на проведение последнего звонка, сообщала пресс-служба Министерство образования и науки КР.

По приказу министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, также запрещена организация мероприятий с участием выпускников в развлекательных заведениях.

«За неисполнение данного приказа будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителей общеобразовательных организаций», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Также начальникам городских и районных управлений образования поручено организовать круглосуточные дежурства ответственных работников в этот день, исключить использование огнеопасных, травмоопасных фейерверков и других устройств, представляющих опасность жизни и здоровью выпускников.

Последний звонок пройдет во всех школах Кыргызстана в 9:00 25 мая 2019 года.

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