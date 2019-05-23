Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки в Дангаринский район открыл сегодня в джамоате Пушинг несколько объектов. А мы решили коротко рассказать и показать, что именно открыл президент.

Дорога Дангара-Пушинг

Президент сегодня сдал в эксплуатацию автомобильную дорогу «Дангара — Пушинг». Эта дорога соединит селения Пушинг, Алиджон, Гиджовак и Паркамиш с районным центром Дангары. Ее протяженность составляет 18 километров. Ширина дороги на отдельных участках составляет от 4,5 до 14 метров. Для освещения дороги в населенных пунктах установлены 240 столбов с лампами, сообщает пресс-служба главы государства.

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Площадь флага и герба

Эмомали Рахмон открыл построенный на площади 2,5 га комплекс, где расположены флагшток, стелла с гербом, бульвар и стадион на 2500 мест.

Как сообщается, высота флагштока - 25 метров, ширина самого флага - 5 метров, а длина 10 метров. Высота стеллы герба составляет 17 метров.

фото пресс-службы президента РТ 1 /2

Школа на 1520 учеников

Эмомали Рахмон в Пушинге новую современную школу. Как отмечает президентская пресс-служба, "общая площадь школы составляет 2,5 гектара, и она находится в благодатном месте". Школа предназначена на 1520 учеников в две смены и состоит из двух отдельных зданий. Также в школе есть спортзал на 300 посадочных мест и спортплощадка для различных спортивных игр.

Пресс-служба отмечает, что ранее в селении Пушинг действовала школа на 850 посадочных мест, но она "не отвечала нынешним условиям и требованиям дня".

фото пресс-службы президента РТ 1 /7

Современный родильный дом

Современный родильный дом построен местными предпринимателями: в центре здоровья и новом родильном доме имеются три комнаты матери и ребенка, одна комната для обрезания, два диагностических кабинета (УЗИ) и другие вспомогательные кабинеты. "Раньше жители в жаркие и холодные времена года для диагностики и лечения были вынуждены ездить в райцентр, а теперь эти сложности устранены», - сообщает пресс-служба президента.

фото пресс-службы президента РТ 1 /3

Парк культуры и отдыха и спортплощадка

Рядом с новой школой и родильным домом президент открыл парк культуры и отдыха «Пушинг», который построен на заброшенном месте предпринимателями джамоата. Площадь парка - 0,70 гектара, освещенные разным цветом дорожки, две беседки и скамейки делают парк очень привлекательным. Также здесь посажены различные декоративные деревья. Рядом с парком культуры для детей и подростков построен мини-стадион, - сообщает пресс-служба президента.

фото пресс-службы президента РТ 1 /4

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Водоём для разведения рыб

Эмомали Рахмон также открыл водоём для разведения рыб, где выращиваются сазаны, белый амур, карпы и толстолобики. Вокруг водоема есть беговые дорожки для отдыхающих и установлены спортивные принадлежности для физических упражнений.