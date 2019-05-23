Вечер памяти великой балерины прошел в Душанбе в театре оперы и балета. Лучшие солисты исполнили известные партии Малики Сабировой.

Народная артистка Таджикской ССР, а также СССР родилась 22 мая 1942 года. Скончалась в 1982 году от рака легких.