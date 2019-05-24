Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9. Эта ракета стала самой тяжелой в истории подобных запусков, так как на ее борту находились 60 спутников. Об этом сообщается в твиттере SpaceX. Пуск был произведен в рамках программы глобального широкополосного интернета Starlink, пишет Медуза.

Все спутники были успешно развернуты. Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что все космические аппараты находятся онлайн.

Ракета Falcon 9 доставила на орбиту груз общей массой 18,5 тонны. Это самая большая масса груза для ракет этой модели.

В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два прототипа спутников, участвующих в программе Starlink.

SpaceX входит в число компаний, которые осуществляют проекты глобального покрытия интернета с помощью спутников на орбите. Среди них — OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.

Кыргызстан может получать бесплатный спутниковый интернет в 2020 году

Кыргызстан является одной из шести стран мира, участвующих в проекте спутникового интернета от британской компании OneWeb. OneWeb — это один из конкурентов компании SpaceX Илона Маска.

Компания OneWeb в конце февраля запустила в космос первые шесть спутников — их доставила российская ракета-носитель «Союз». Компания надеется, что с ее спутниками доступ к интернету получат школы в труднодоступных районах шести стран — это Кыргызстан, США (штат Аляска), Эквадор, Руанда, Гондурас и Непал.

«К бесплатному интернету от OneWeb планируют подключить пока одну кыргызскую школу в труднодоступном районе — она находится в селе Котур-Суу Нарынской области. Подключение школы к интернету запланировано на 2020 год», - сообщает kloop.kg.

OneWeb — это британский стартап, который в 2012 году основал американский предприниматель Грег Уайлер. Цель компании — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету по всему миру. Для этого OneWeb нужно поддерживать 648 спутников на орбите в рабочем состоянии.

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