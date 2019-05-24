В четверг, 23 мая, произошла очередная стычка на границе Таджикистана и Кыргызстана. Теперь на территории джамоата Чоркух города Исфары. Мэрия города назвала инцидент очередной провокацией.

«Утром 23 мая группа жителей села Кок-Таш Аксайского айила Кыргызстана разрушила забор дома Анвара Ибрагимова, жителя махаллы Сомониён сельского джамоата Чоркух Таджикистана», - сообщает Икбол Ильёсзода, пресс-секретарь главы города Исфара на своей странице в Facebook.

По его словам, в инциденте участвовали 100 жителей села Кок-Таш, большинство которых составляла молодёжь.

«По информации, полученной из администрации джамоата Чоркух, жители села Кок- Таш также перекрыли дорогу, ведущую от махаллы Сомониёни Боло в сторону центра джамоата с 14:00 до 16:00, тем самым, создали препятствие передвижению таджикских граждан», - сообщает Ильёсзода.

Он отмечает, что дорогу открыли после переговоров мэра Исфары Сиджоуддина Саломзода с руководством Баткенского района и разъяснительных работ сотрудников правоохранительных органов.

со страницы Икбола Ильёсзода на Facebook

Погранвойска ГКНБ Таджикистана и погранслужба Кыргызстана пока официально не прокомментировали этот инцидент.

Конфликт из-за кладбища

Это второй конфликт за эту неделю на границе Таджикистана и Кыргызстана. 22 мая произошла стычка на кладбище на территории села Лаккон города Исфары вблизи села Карабак Баткенского района.

Погранвойска ГКНБ Таджикистана официально заявили, что «кыргызская сторона намерена незаконно завладеть территорией кладбища, площадь которого составляет 4 га».

«200 жителей кишлака Карабаг Кыргызстана на 700 метров вошли вглубь на территорию Таджикистана и спровоцировали конфликт на границе. Они предъявили необоснованное требование о том, что кладбище, находящееся между сёлами Курганча и Карабаг, по причине захоронения там родственников, принадлежит им. Используя данный факт, кыргызская сторона намерена незаконно завладеть территорией кладбища, площадь которого составляет 4 га», - сообщил пресс-центр Главного управления погранвойск ГКНБ РТ.

Погранвойска Таджикистана отметил, что «кладбище находится на территории Таджикистана и не является спорным участком». Погранвойска также сообщил, что «с целью недопущения незаконного вторжения жителей указанных кишлаков на охраняемую территорию РТ, военнослужащими погранотряда «Исфара» был осуществлен предупредительный выстрел в воздух».

Кыргызская пограничная служба тоже заявила, что кладбище, где проводились поминальные мероприятия, находится на территории Таджикистана.

"Кладбище на участке Эски мазар находится в 150 метрах от условной линии государственной границы на территории Таджикистана. Данный участок местности не описан, но фактически используется гражданами Кыргызстана", - сообщало 24.kg со ссылкой на Государственную погранслужбу Кыргызстана.

Из 976 километровой линии таджикско-кыргызской границы на сегодняшний день делимитированы и демаркированы лишь 504 км.

Договор о недопущении провокаций на границе

В начале апреля Душанбе и Бишкек договорились не допускать провокации на спорных участках границ двух государств.

Произошло это по итогам очередного заседания межправительственной Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, который прошел в Душанбе 5-6 апреля. Заседание проходило под председательством вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима и заместителя премьер министра Кыргызстана Жениша Разакова.

Заседание состоялось после конфликта на границе в середине марта: 13-14 марта в ходе конфликта на границе погибли двое граждан Таджикистана, еще более 20 были ранены.

Погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка.

По версии Госпогранслужбы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

После пятидневных переговоров делегаций двух стран с участием вице-премьеров точка в споре была поставлена. Тогда в рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году.

Согласно соглашению от 2014 года, строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.

Кроме того, стороны заявили, что виновники инцидента на таджикско-кыргызской границе 13-14 марта будут привлечены к уголовной ответственности. Однако до сегодняшнего дня о результатах расследования инцидента не сообщают ни таджикская сторона, ни кыргызская.

В нашем сюжете вы можете узнать историю последних конфликтов на таджикско-киргизской границе.

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