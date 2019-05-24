В последнее время в Таджикистане пользователи интернета всё чаще сталкиваются с блокировками сайтов. Такого состояния блокировки как в эти дни, я не припомню. На данный момент практически не осталось ни одного не заблокированного независимого новостного сайта. Их и так немного. Более того, новостные сайты "Азия-Плюс" (news.tj, на Яндекс дзен) и Dialog.tj заблокированы уже давно. Закрыты соцсети Facebook, Одноклассники, Instagram, YouTube поисковик Google, а теперь еще и Яндекс.

При этом информации ни о причинах, ни об осуществляющем блокировку органе не распространяется. Лишь недавно было упомянуто, что блокировка производится «в целях безопасности». Вероятно, блокировщики считают народ податливым и легковерным, а возможно и готовым на всё.

Однако, как показывает статистика пользования заблокированными сайтами, на их посещаемости это не особо сказывается, и даже наоборот – растёт. Например, Азия-Плюс на своей странице в Facebook 11 апреля сообщила, что посещаемость сайта выросла несмотря на блокировку. «В феврале всего было 400 тысяч уникальных пользователей, в марте более 1 млн.» – написала компания на своей странице в ФБ.

Популярность самого Facebook в стране растет из года в год, также, несмотря, на блокировки.

Я выделил несколько причин, по которым, как я думаю, блокировки имеют обратный эффект от ожиданий блокирующих, и самое главное - от их интересов.

Почему это вредно?

Во-первых, население страны всё больше приобщается к интернету и его сервисам. Посещение Интернета, новостных сайтов и соцсетей стало ежедневным ритуалом или средством времяпровождения для многих (примерно 4 из 10 взрослых людей в Таджикистане пользуются интернетом). Для кого-то это работа - и не всегда это журналисты...

Всем понятно, что это необратимый процесс. Блокировка же ломает привычный ход поведения, жизнедеятельности. И в стремлении вернуть всё на круги своя, чтобы сделать свою работу, а иногда назло или из азарта, люди ищут любые возможности для посещения любимых сайтов. А возможности есть и получается, что блокировка не решает ваши задачи.

Вторая причина банальна – благодаря поиску решения растёт цифровая грамотность населения. Потеряв возможность зайти на полюбившиеся сайты, люди ищут рецепты обхода, устанавливают VPN-ы и TOR-ы и обходят барьеры, переходят на другие сайты, платформы, каналы, тем самым повышают свои интернет-компетенции, что явно не входит в планы блокировщиков.

В-третьих, блокировка определенных сайтов вызывает разговоры вокруг них, растёт шумиха и на этом хайпе растет интерес к причинам блокировки, всем интересно ознакомиться с информацией, приведшей к блокировке, и соответственно популярность заблокированных сайтов повышается.

В-четвертых, ограничение доступа к информации не ограничивает потребность в ней. Поэтому возникают слухи, пересуды и искажения, которые могут создать еще больший вред, чем получение четкой информации из конкретных источников.

В-пятых, люди начинают искать другие пути доступа к информации и общению. И не всегда это будут площадки Фейсбука, где всё как на блюдечке видно и отслеживаемо. Это повышает расходы на поиски и отслеживание у тех, кто «хочет всё знать», распыляет силы и средства. И вот тут возможно и создаётся угроза безопасности, о которой они пекутся.

В конце концов, в результате этих действий растёт недоверие к госорганам и ситуация начинает походить на противопоставление одних другим, а то и противостояние. И это хуже всего.

Поэтому: откройте Интернет, перестаньте блокировать новостные сайты, дайте людям свободу информации, дайте людям работать. У вас есть куча других возможностей для отслеживания ситуации и реагирования на неё. Будьте тоньше в инструментах. В любом случае, те, кто задумывают неладное, найдут, как общаться.

Пора понять, что блокировка настраивает против государства пользователей – коих больше, чем недоброжелателей. И тут вы в поисках простого и быстрого решения походите на членовредителя, стреляющего в свою ногу, а это прямой путь к инвалидности. Не только вашей, но и общества - чего очень не хочется.

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