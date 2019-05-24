В последнее время в Таджикистане пользователи интернета всё чаще сталкиваются с блокировками сайтов. Такого состояния блокировки как в эти дни, я не припомню. На данный момент практически не осталось ни одного не заблокированного независимого новостного сайта. Их и так немного. Более того, новостные сайты "Азия-Плюс" (news.tj, на Яндекс дзен) и Dialog.tj заблокированы уже давно. Закрыты соцсети Facebook, Одноклассники, Instagram, YouTube поисковик Google, а теперь еще и Яндекс.
При этом информации ни о причинах, ни об осуществляющем блокировку органе не распространяется. Лишь недавно было упомянуто, что блокировка производится «в целях безопасности». Вероятно, блокировщики считают народ податливым и легковерным, а возможно и готовым на всё.
Однако, как показывает статистика пользования заблокированными сайтами, на их посещаемости это не особо сказывается, и даже наоборот – растёт. Например, Азия-Плюс на своей странице в Facebook 11 апреля сообщила, что посещаемость сайта выросла несмотря на блокировку. «В феврале всего было 400 тысяч уникальных пользователей, в марте более 1 млн.» – написала компания на своей странице в ФБ.
Популярность самого Facebook в стране растет из года в год, также, несмотря, на блокировки.
Я выделил несколько причин, по которым, как я думаю, блокировки имеют обратный эффект от ожиданий блокирующих, и самое главное - от их интересов.
Почему это вредно?
Во-первых, население страны всё больше приобщается к интернету и его сервисам. Посещение Интернета, новостных сайтов и соцсетей стало ежедневным ритуалом или средством времяпровождения для многих (примерно 4 из 10 взрослых людей в Таджикистане пользуются интернетом). Для кого-то это работа - и не всегда это журналисты...
Всем понятно, что это необратимый процесс. Блокировка же ломает привычный ход поведения, жизнедеятельности. И в стремлении вернуть всё на круги своя, чтобы сделать свою работу, а иногда назло или из азарта, люди ищут любые возможности для посещения любимых сайтов. А возможности есть и получается, что блокировка не решает ваши задачи.
Вторая причина банальна – благодаря поиску решения растёт цифровая грамотность населения. Потеряв возможность зайти на полюбившиеся сайты, люди ищут рецепты обхода, устанавливают VPN-ы и TOR-ы и обходят барьеры, переходят на другие сайты, платформы, каналы, тем самым повышают свои интернет-компетенции, что явно не входит в планы блокировщиков.
В-третьих, блокировка определенных сайтов вызывает разговоры вокруг них, растёт шумиха и на этом хайпе растет интерес к причинам блокировки, всем интересно ознакомиться с информацией, приведшей к блокировке, и соответственно популярность заблокированных сайтов повышается.
В-четвертых, ограничение доступа к информации не ограничивает потребность в ней. Поэтому возникают слухи, пересуды и искажения, которые могут создать еще больший вред, чем получение четкой информации из конкретных источников.
В-пятых, люди начинают искать другие пути доступа к информации и общению. И не всегда это будут площадки Фейсбука, где всё как на блюдечке видно и отслеживаемо. Это повышает расходы на поиски и отслеживание у тех, кто «хочет всё знать», распыляет силы и средства. И вот тут возможно и создаётся угроза безопасности, о которой они пекутся.
В конце концов, в результате этих действий растёт недоверие к госорганам и ситуация начинает походить на противопоставление одних другим, а то и противостояние. И это хуже всего.
Поэтому: откройте Интернет, перестаньте блокировать новостные сайты, дайте людям свободу информации, дайте людям работать. У вас есть куча других возможностей для отслеживания ситуации и реагирования на неё. Будьте тоньше в инструментах. В любом случае, те, кто задумывают неладное, найдут, как общаться.
Пора понять, что блокировка настраивает против государства пользователей – коих больше, чем недоброжелателей. И тут вы в поисках простого и быстрого решения походите на членовредителя, стреляющего в свою ногу, а это прямой путь к инвалидности. Не только вашей, но и общества - чего очень не хочется.
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Hustler2 часа назад
Всё верно кроме ..-(примерно 4 из 10 взрослых людей в Таджикистане пользуются интернетом)...
Вряд ли в кишлаках так популярен фейсбук и инстаграм...да и доступа у бедняков нет
Sino2 часа назад
Да, правильно, блокировки приводят только к падению авторитета властей. Недоверие народа - это одно из самых плохих вещей для власти. Пока коррупция растила недвольство, а если ограничивать свободу доступа к информации - недовольство и недоверие будет только расти. Это играет против властей. Тот, кто это придумал - имеет очень низкий уровень интеллекта, по современным меркам.
r0tjh4uu12 часа назад
Когда блокируют, я всё глубже и глубже копаю интернет и узнаю много чего полезного и интересного, у меня такое ощущение будто я благодарен за то что они блокируют, продолжайте в том же духе, в конечном итоге народ будет против госорганам, хотя и так они сами заставляет народа ненавидит тех кто сидит выше народа и контролируют, думаю скоро начинается протесты, митинги. Не хочется что бы похоже на 1992-1997 г повторились.