75-летний житель села Румон Согдийской области Мирзоэргаш Неъматов решил не ехать в долгожданный хадж в Мекку и Медину, а взялся строить на накопленные деньги новый дом своему соседу.
Пройти мимо бедствующего дедушке не позволила совесть, ведь сосед, у которого имеется инвалидность, многие годы живет в разваленном доме с двумя несовершеннолетними детьми.
«Нельзя совершать хадж, если ваши близкие – родители, дети, родственники и соседи – нуждаются в помощи. Поэтому я помогу своему близкому соседу, а потом, даст Бог, поеду в хадж», - говорит Мирзоэргаш Рахматов.
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