Снос кафе «Москва» и сквера за театром Оперы и балета в целях реконструкции парковых зон, ноябрь 2017 год

Парк на месте сквера возле театра оперы и балета в Душанбе будет назван парком «Куруши Кабир» ("Великий Кир"). Соответствующее постановление подписал мэр города Рустам Эмомали, сообщает пресс-служба мэрии города Душанбе.

Как сообщили «АП» в пресс-службе мэрии, площадь парка составляет 4,3 га. Работы почти завершились, и скоро состоится официальное открытие парка, который будет передан на баланс хукумата столичного района Шохмансур.

В новом парке будут установлены памятники великому таджикскому художнику Камолиддину Бехзоду и Народной артистке СССР балерине Малике Сабировой.

Это будет шестнадцатый по счету парк в Душанбе, многие из которых были построены в последние годы.

Мы создали интерактивную карту парков столицы, где можно получить короткую информацию о всех парках Душанбе с указанием местоположения, а также их фотографии.