Парк на месте сквера возле театра оперы и балета в Душанбе будет назван парком «Куруши Кабир» ("Великий Кир"). Соответствующее постановление подписал мэр города Рустам Эмомали, сообщает пресс-служба мэрии города Душанбе.
Как сообщили «АП» в пресс-службе мэрии, площадь парка составляет 4,3 га. Работы почти завершились, и скоро состоится официальное открытие парка, который будет передан на баланс хукумата столичного района Шохмансур.
В новом парке будут установлены памятники великому таджикскому художнику Камолиддину Бехзоду и Народной артистке СССР балерине Малике Сабировой.
Это будет шестнадцатый по счету парк в Душанбе, многие из которых были построены в последние годы.
Мы создали интерактивную карту парков столицы, где можно получить короткую информацию о всех парках Душанбе с указанием местоположения, а также их фотографии.
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