В рамках своей рабочей поездки в Дангаринский район сегодня, 24 мая, Эмомали Рахмон провёл встречу с руководителями, активистами и жителями Хатлонской области, сообщает пресс-служба президента.

Он обсудил вопросы социально-экономического развития городов и районов Хатлонской области и поставил конкретные задачи перед руководителями и ответственными лицами по решению имеющихся проблем и устранению недостатков.

«Глава государства указал на необходимость использования ресурсов и возможностей для обеспечения развития приоритетных сфер, поддержки предпринимательства, большего привлечения внутреннего и внешнего капитала, увеличения переработки сельскохозяйственной продукции и объёма её экспорта, создания производственных предприятий и новых рабочих мест», - сообщает пресс-служба.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что, несмотря на достижения последних лет, область не в полной мере используют имеющиеся возможности и потенциал.

Глава Хатлона Курбон Хакимзода фото пресс-службы президента РТ 1 /9

В рамках Среднесрочной программы социально-экономического развития Хатлонской области предусмотрено осуществление 279 проектов, но до сегодняшнего времени выполнение работ не обеспечено на 172-х проектах, отметил президент.

Он поручил министерствам и ведомствам, Исполнительному органу государственной власти Хатлонской области принять необходимые меры по нахождению источников финансирования для невыполненных пунктов программ социально-экономического развития городов и районов и представить правительству подробный отчёт, отмечается в сообщении на сайте президента.

На встрече президент дал указания и поручения по выполнению плана доходной части бюджета в городах и районах области, созданию промышленных предприятий, привлечению прямых инвестиций, импорту современных технологий, развитию процесса индустриализации страны, переработке сельхозпродукции, ускорению полевых работ, эффективному использованию земли, увеличению экспорта сельхозпродукции за границу, расширению работ по благоустройству в честь 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан, улучшению социальных сфер и решению других важных вопросов социально-экономической жизни страны, отмечает пресс-служба.

О проделанной работе за 5 месяцев текущего года президенту отчитались председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода, председатели ряда городов и районов области, другие ответственные лица.

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