В Таджикистане ниша одежда сегмента масс-маркет ещё не заполнена, но с каждым годом всё больше крупных игроков появляется на рынке, представляя серьёзную угрозу дорогим бутикам одежды в центре города и рыночным точкам с некомфортабельными условиями.

В течение нескольких лет в Душанбе один за другим открываются магазины и даже сети международных брендов масс-маркета. Правда, в основном, турецкие бренды: LC WAIKIKI, FLO, DeFacto, Colin’s.

Также пару лет назад открылся магазин модной одежды Brands outlet, в котором представлены такие популярные марки как ZARA, Oysho, Ipekyol, Motivi, Massimo Dutti, Soo be и др., ну и самый долгожитель - сеть магазинов нидерландского MEXX в Душанбе и Худжанде, которая, правда, то открывается, то закрывается.

На искушенный взгляд среднестатистического россиянина или даже наших географических соседей – кыргызов и казахов, где торговые центры уже лет десять, как заполнены всевозможными брендами от масс маркета до люкс, это капля в море, но для душанбинцев – настоящий прогресс.

Еще пару лет назад мало кто верил, что франшиза вообще будет доступна таджикским бизнесменам, ведь стоимость франшизы раскрученного бренда стоит дорого - порядка $1 млн.

Поэтому выбор у тех же душанбинцев был небольшой: либо авторские бутики по проспекту Рудаки и в торговых центрах – для состоятельных людей, либо магазинчики вроде тех, что находятся в «Садбарге» - для тех, кто хочет какого-то комфорта во время шоппинга, но не готов переплачивать за месторасположение бутика.

Ну, и наконец, рынки одежды – бюджетный вариант для тех, кто готов пожертвовать комфортом и иногда качеством в угоду экономии.

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Привозят то, что залежалось на полках?

С появлением в Душанбе брендовой одежды класса среднего ценового сегмента, потребность в зарубежном шопинге чуть снизилась, но не совсем.

Магазины, работающие по франшизе, обладают несколькими несомненными преимуществами. Среди них еженедельное поступление новых коллекций, модные фасоны, современные материалы, сравнительно низкая ценовая политика и частые скидки и все это в полном комфорте – чистые примерочные, большие зеркала, зимой – тепло, летом – прохладно. Все это, конечно, «подкупает» покупателей.

Правда, ассортимент одежды, который представлен в магазинах Душанбе, совсем нельзя назвать широким, да и качество одежды иногда оставляет желать лучшего.

Некоторые покупатели отмечают, что качество товара, которое представлено в наших магазинах, отличается от продукции в представительствах того же бренда в других странах.

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Есть подозрение, что к нам на рынок привозят аутлет – то, что залежалось на полках. По логике вещей, товары с распродаж доступнее по цене, именно поэтому их везут в страну, где покупательская способность низкая. Но дело в том, что цены у нас такие же, как и в других странах.

- Раньше я покупала вещи либо во время поездок за рубеж, либо на "Корвоне". Если поискать, там можно найти вещи неплохого качества по хорошим ценам, - говорит покупательница Фарахноз Шарипова. - Сейчас я закупаюсь в магазинах Waikiki, Brands Outlet, ДеФакто, недавно совершила несколько покупок в Collin’s, но выбора там большого нет – очень маленький магазин.

Я работаю шесть дней в неделю, поэтому сейчас мне не выгодно ездить на "Корвон" – много времени занимает, условия там хуже, а по цене выходит примерно одинаково. По качеству одежды тоже не могу сказать, что разница кардинальная.

И та, и другая одежда быстро покрывается катышками, теряет свой внешний вид за сезон. Меня это не сильно смущает, все равно модные тенденции так быстро меняются, что носить годами одну и ту же кофточку – почти дурной тон. Я лучше куплю несколько модных кофт подешевле, чем одну, но очень дорогую.

Приход мирового масс-маркет на рынок Таджикистана повлиял как на шоппинг-привычки наших соотечественников, так и на стиль: люди, получившие доступ к разной, модной одежде по сравнительно невысокой цене и неплохому качеству, стали уделять больше времени колористике, фасону и цельности своего аутфита.

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Кто останется на рынке?

Предприниматель, работающий в сфере ритейла и сервиса, Азиз Зикиряев считает, что когда международные бренды заходят на внутренний рынок той или иной страны, государственная казна и потребитель остаются в выигрыше.

Во-первых, потому, что бренды работают по международным стандартам – прозрачно, а это официальные контракты, оплата через банки, официальная растаможка, что не всегда делают местные предприниматели, которые любят вести двойную бухгалтерию.

Во-вторых, у каждого международного бренда свои стандарты: по количеству точек продаж, квадратуре помещений, объеме закупок и т.д., а это неминуемо ведет к увеличению рабочих мест, расходов на маркетинг и т.д. И потом, чем больше брендов на рынке страны, тем больше доверия у иностранных инвесторов к стране.

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В третьих, международные бренды предоставляют покупателям более качественный сервис.

Но есть тут и свои минусы. Например, в том, что малому и среднему бизнесу, работающему в этой сфере, придется переориентироваться в другую.

Азиз Зикиряев предполагает, что пока представленный на рынке Таджикистана брендовый масс-маркет может повлиять только на малый и средний бизнес того же уровня - мелкие магазины, рыночные точки продаж текстиля, но никак на бутики.

- Бутики уровня люкс в Душанбе можно пересчитать по пальцам, а имеющиеся в Таджикистане франшизы мировых брендов не соответствуют пока их уровню. И потом у них (бутиков) есть своя, постоянная клиентская база, которая закупается в одних и тех же магазинах. Но в дальнейшем, если в страну придут мировые бренды класса люкс, они, конечно, потеряют рынок, - отмечает предприниматель.

Ну, а появятся ли у нас международные бренды класса люкс – большой вопрос. Все зависит от уровня платежеспособности населения, который в стране в целом пока невысок.

Продавцы рынка "Корвон" уже почувствовали притеснения со стороны своих новых конкурентов.

По словам продавщицы женской одежды Малики, «нельзя сказать, что у нас их нет совсем, но меньше стало точно». Она отметила, что одежду сейчас они завозят, в большинстве своем, из Китая и Кыргызстана, немного из Турции.

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Но и бутики в центре города, несмотря на высокую арендную плату, стараются сделать цены доступнее, потому что иначе его не будут покупать.

В торговых центрах в районе «золотого кольца» аренда в среднем начинается от 10 долларов за квадратный метр, а аренда помещений по проспекту Рудаки – еще дороже. Стоимость помещения под аренду может достигать 1500 долларов.

- Я, например, не могу вернуть купленный товар на склад, если его не купили, а, значит, потерплю убытки, поэтому цены стараюсь делать максимально доступными, - объясняет владелица одного из столичных бутиков по проспекту Рудаки Дилбар Расулова. – И все же я не считаю, что магазины известных брендов, франшиза которых появилась на рынке, мои конкуренты.

Во-первых, колоссальная разница в качестве. Почти вся одежда брендов среднего ценового сегмента шьется на фабриках во Вьетнаме, Малайзии, Бангладеша, Индонезии и др. Я же лично привожу одежду из Турции, только после того, как сама проверю качество одежды – пощупаю, примерю и посмотрю, как модель садится на фигуру.

Во-вторых, цены в магазинах брендового масс-маркета в Душанбе не ушли далеко от нас, если речь не идет о спецпредложениях. А ещё в них фиксированные цены. Со мной же всегда можно сторговаться.

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