В Узбекистане слова «милиция» и «работники милиции» заменили словами «орган внутренних дел» и «сотрудники органов внутренних дел», сообщает CA-NEWS.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, связанных с обеспечением защиты прав участников уголовного процесса". Поправками из законодательства удаляется понятие "милиция".



В наименованиях и диспозициях слова "милиция" и "работники милиции" заменены соответственно словами "орган внутренних дел" и "сотрудники органов внутренних дел".



В марте 2017 года в Узбекистане вступил в силу Закон Республики Узбекистан "Об органах внутренних дел". В Законе не дается слов "милиция" или "милиционер", однако в ряде законодательных актов эти понятия до сих пор оставались.

В Таджикистане милицию уже несколько лет пытаются переименовать милицию в полицию: 8 апреля 2011 года между Правительством Республики Таджикистан и ОБСЕ был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам реформирования и развития милиции. В марте 2013 года был подписан Указ Президента Республики Таджикистан об утверждении Стратегии реформы милиции. Но милиция пока остается милитсией.

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