АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 МАЯ

- В российском городе Сочи стартуют финальные матчи соревнований «Будущее зависит от тебя», организуемых компанией «МегаФон». К поездке на берега Черного моря готовятся две таджикские команды, победившие на республиканском этапе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 МАЯ

1926 – Родился журналист Бекназар Ахмадов.

1942 – Родился композитор Зокир Нишонов.

1945 – Родился оперный певец Народный артист Таджикистана Бурхан Мухаммадкулов.

1949 – Родился народный деятель Таджикистана Гуфрончон Рахимбоев.

1950 – Родился певец Душанбе Палаев.

1954 – Родилась писатель Марина Некрасова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 МАЯ

1921 – В Афганистане провозглашена независимость.

2008 – В Кулябе проведена операция по задержанию наркогруппировки Сухроба Лангариева.

2009 – В Душанбе открылось высшее училище ОБСЕ по управлению границами.

2018 – 22-летняя жительница города Бохтар, студентка ТГМУ Заррина Неъматова, родила четверню - 3 девочек и мальчика.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 27 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.