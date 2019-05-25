Проблема пропавших детей - одна из самых актуальных проблем современного общества. В последние годы пропажа детей становится все более распространенным явлением в Таджикистане, что вызывает серьзную обеспокоенность родителей.

Сегодня, 25 мая, отмечается Международный День пропавших детей. В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. В 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC) и по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный День пропавших детей.

"Виноваты родители"

По данным МВД Таджикистана, за четыре месяца текущего года в стране зарегистрировано 119 заявлений о пропаже детей: все дети, заверяют в правоохранительном ведомстве, были найдены.

"Обычно заявляли о пропаже детей в возрасте 15-16 лет. Только двоим пропавшим детям было 5-6 лет, они потеряли дорогу домой", - сообщила "АП" Зебуниссо Джумахонзода, заместитель начальника Управления по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи МВД РТ.

По ее словам, все пропавшие в этом году дети нашлись: "Кто-то из них поехал к родственникам и не сообщил родителям, а кто-то, обидевшись на свою семью, покинул дом, не сообщив родным. Но, все они нашлись".

Она считает, что в пропаже детей виноваты их родители, так как из-за неосторожности и невнимательности родителей дети теряют дорогу домой.

«Как видно, сегодня родители оставляют своих детей без присмотра на улицах. И еще говорят своими детям, что «не разговаривайте с незнакомцем, если неизвестный зовет вас в машину, бегите». Разве родители не знают, что похитители профессионалы своего дела и могут воспользоваться каждым моментом?», - говорит Зебуниссо Джумахонзода.

Психолог Мухаббат Эмомназарова тоже выражает беспокойство отношением таджикских матерей к своим детям, она говорит, что может привести десятки примеров, когда матери не обращают должного внимания своим детям: "Они сами сидят дома, а детей одних отправляют на улицу играть".

"Матери должны знать, что за детьми надо присматривать до 18-летия, пока они самостоятельно не смогут выбрать свою дорогу. В нормальной семье детям всегда напоминают, что нельзя разговаривать с незнакомыми, никуда нельзя идти с ними. Во всех семьях родители должны объяснять это своим чадам. Если ежедневно повторять эти наставления, они запечатлеются в психике ребенка", - говорит Эмомназарова.

Не всегда виноваты родители

Случаев пропажи детей в стране с каждым годом становится все больше. В исчезновении детей сегодня в большинстве случаев обвиняют родителей, однако важно помнить, что преступники имеют специальные способы привлечения детей к себе. И тут родителей винить не всегда уместно.

Зулфия Нуралиева, координатор Программы службы поиска Общества Красного Полумесяца Таджикистана, которая помогает семьям, потерявшим близких, говорит, что детей похищают во всем мире и впоследствии их могут продавать или выставлять на продажу органы похищенных детей.

По данным МВД РТ, в 2018 году по всей стране пропали 235 детей, и все они были найдены и доставлены в семьи.

Однако, отмечает Нуралиева, до сегодняшнего дня к ним в офис еще никто не обращался по поводу исчезновения ребенка.

"Обратились только те, чьи дети пропали в трудовой миграции, - отмечает она. - Потом становится известно, что некоторые из пропавших находятся в тюрьме, а другие по причине скандалов в семье, просто не хотят сообщать о своем местонахождении".

Их не нашли

Шесть лет назад, 25 марта 2013 года, в центре Душанбе пропали две девочки - шестилетняя Малика и четырехлетняя Сабина Араловы. Они играли во дворе своего дома, рядом с торговым центром «Садбарг», по улице Айни. С тех пор их никто не видел. Поиски велись не только правоохранительными органами, им помогала и общественность: девочек так и не нашли.

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В 2014 году пропала пятилетняя Осия Диловарова (в документах Сабохат Диловарова), проживающая в том же доме, где и сестры Араловы - по улице Айни. Араловы жили на первом этаже дома, а Осия - на восьмом.

Её поиски также не увенчались успехом. Месяц спустя, тело Осии было обнаружено в арыке в Гиссарском районе, в 25 километрах к западу от Душанбе.

В том же доме летом 2016 года произошла еще одна попытка похищения ребенка. Похитителей задержали. Матлуба Ахмедова и Рахмонали Гиёсов в ноябре 2016 года приговором суда района Шохмансур города Душанбе были осуждены на 9 и 8,5 лет тюремного заключения.

Только по официальной статистике, пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в мире ежегодно исчезает более 8 миллионов несовершеннолетних. Берегите своих детей.

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