Главное управление архитектуры Душанбе рассказало о том, где в ближайшее время будут снесены здания и жилые массивы, и что вместо них будет возведено.

Мы сделали карту, чтобы Вы узнали, что будет строиться рядом с вашим домом, к примеру. 