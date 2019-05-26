Главное управление архитектуры Душанбе рассказало о том, где в ближайшее время будут снесены здания и жилые массивы, и что вместо них будет возведено.
Мы сделали карту, чтобы Вы узнали, что будет строиться рядом с вашим домом, к примеру.
Главное управление архитектуры Душанбе рассказало о том, где в ближайшее время будут снесены здания и жилые массивы, и что вместо них будет возведено.
Мы сделали карту, чтобы Вы узнали, что будет строиться рядом с вашим домом, к примеру.
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