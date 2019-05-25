Сегодня, в честь Международного дня пропавших детей (International Missing Children’s Day), мы решили собрать советы, как можно предотвратить похищение детей.

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. В 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC) и по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный День пропавших детей.

По данным Управления предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи МВД РТ, за четыре месяца 2019 года было подано 119 заявлений о пропаже детей. До сегодняшнего дня всех детей нашли. За 2018 год пропали и нашлись 235 детей. За пропажу и похищение детей в основном обвиняют родителей – в неосторожности и халатности.

Мы решили собрать советы и элементарные правила, которые помогут предотвратить похищение и пропажу ваших детей.