Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял новоназначенного Главу Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане Козидавлата Коимдодова.

Министр иностранных дел поздравил Коимдодова с его назначением на ответственную должность главы AKDN, сообщает департамент информации МИД РТ.

Глава внешнеполитического ведомства страны пожелал Коимдодову успехов в продвижении многосторонних взаимоотношений между Таджикистаном и Агентством Ага Хана по развитию.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Козидавлат Коимдодов и Сироджиддин Мухриддин фото департамента информации МИД РТ

До 2017 года Козидавлат Коимдодов занимал пост посла Таджикистана в Беларуси, в Литовской Республике, в Латвийской Республике, в Эстонской Республике по совместительству.

В 2017 указом президента Эмомали Рахмона он был отправлен на пенсию.

AKDN в Таджикистане ведет свою деятельность с 1992 года. Организация имеет свои представительства во всех областях страны, и через свои программы и проекты обеспечивает работой около 3 тыс. человек.

В систему АКДН входят агентства, которые ведут работу по различным направлениям: в области экономического развития страны в целом и развития сельской местности, в области образования и культурного возрождения, а также в области здравоохранения и финансовых услуг.

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