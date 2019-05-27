Самолет, вылетевший из Сургута в Худжанд в минувшую субботу, 25 мая, столкнулся с проблемами и после почти трехчасового кружения приземлился в международном аэропорту Сургута.



Аварийная посадка самолета «Боинг 737» компании «ЮТэйр», совершавшавшего рейс из Сургута в Худжанд, завершился без чрезвычайных происшествий и все 136 пассажиров и 6 членов экипажа здоровы, пишет РИА Новости.

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» в 16:45 по московскому времени 25 мая вылетел из Сургута по направлению города Худжанд в Таджикистане. Но, через несколько минут запросил обратной посадки и в течение трех часов сжигал над небом Сургута топливо для безопасной посадки в аэропорту. Полеты над небом Сургута зафиксировала и онлайн-карта Flightradar24.com. Самолет приземлился в Сургуте в 19:40 по московскому времени. Отмечается, что большую часть пассажиров данного рейса составляли таджикские трудовые мигранты.



Представитель пресс-службы авиакомпании «ЮТэйр» сообщил российским СМИ, что после начала полета в системе управления самолетом возникли проблемы. Согласно информации, такая же проблема с самолетом «Боинг 737» была зафиксирована ранее, в частности, в случае катастрофы самолета в Адис-Абебе (10 марта 2019) и в Индонезии (29 октября 2018).

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