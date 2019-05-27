В Душанбе состоится Республиканский детский фестиваль под названием «Мо насли хушбахти замон» («Мы - счастливые дети нашего времени»), приуроченный Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Цель проведения фестиваля - воспитание молодёжи в духе гуманизма, патриотизма, уважения национальных ценностей и культуры, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что соответствующим постановлением Рустам Эмомали выделил на проведение фестиваля 68 тысяч 50 cомони ($7200).

В республиканском фестивале примут участие 200 детей со всех регионов Таджикистана.

29 мая детей встретят в четырёх воротах столицы, а 30 мая в Центре детей и юношей города Душанбе (детский парк города Душанбе) состоится официальная церемония открытия фестиваля.

31 мая в школе №6 города Душанбе участники будут писать сочинение на тему «Душанбе моими глазами». Также участники встретятся с поэтами Гулназаром Келди и Адибаи Азиз. В рамках фестиваля состоятся соревнования по футболу, баскетболу, шахматам и шашкам и другие спортивные мероприятия.

Официальное закрытие фестиваля пройдёт 1 июня в Амфитеатре, где состоится празднично-культурное мероприятие, отметили в мэрии.

День защиты детей или Всемирный день ребёнка отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин в ноябре 1949 года. В 1954 году ООН рекомендовала отмечать этот день во всем мире.

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